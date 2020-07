Mini Netunos podem ser planetas diferentes do que se pensava

Os Mini Netunos, como o próprio nome sugere, seriam versões em miniatura – com cerca de 2,4 vezes o raio da Terra – de gigantes gasosos como Netuno, mundos desprovidos de uma superfície sólida e compostos, principalmente por hidrogênio e hélio. Ou pelo menos era isso no que os cientistas acreditavam. Isso porque um novo estudo apresentado por pesquisadores do Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, na França, sugere que esses pequenos astros podem, na verdade, também ser rochosos.

Desdobramentos planetários

Entre as características que levaram os cientistas a classificarem os Mini Netunos como planetinhas gasosos estão o fato de eles serem menos densos e o de terem menos massa do que o esperado para um mundo rochoso das mesmas dimensões. No entanto, os levantamentos realizados pelos pesquisadores de Marseille apontaram que a baixa densidade e massa podem ser facilmente explicadas.

Segundo revelou o estudo, pode que, no lugar de serem gasosos, alguns Mini Netunos sejam superterras que abrigam uma espessa camada de água – um imenso oceano altamente pressurizado e extremamente aquecido resultante de um intenso efeito estufa provocado pela irradiação de sua estrela.

Mini Netunos gasosos e rochosos?Fonte: New Atlas / NASA / JPL-Caltech / R. Hurt (SSC) / Reprodução

Nesse sentido, levantamentos sobre o impacto da irradiação estelar – ou seja, da quantidade de radiação por unidade de área – apontaram que, em planetas rochosos com raio semelhante ao da Terra e contendo água, o tamanho das atmosferas aumenta bastante dependendo da intensidade do efeito estufa ao qual são submetidos.

Não que os Mini Netunos gasosos não existam! Mas, o que a pesquisa sugere é que, ademais deles, também hajam Mini Netunos rochosos – e que é possível que ambos se formem através do mesmo processo. Essa questão da formação planetária é interessante, visto que os astrônomos acreditavam que esses 2 tipos de exoplanetas pertenciam a classes completamente distintas. Então, se o apresentado pelos pesquisadores de Marseille se confirmar, pode que o cosmos abrigue muitos mundos com grandes semelhanças entre si.



