Ministro Marcos Pontes testa positivo para covid-19

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcos Pontes, foi diagnosticado com a covid-19. O anúncio ocorreu originalmente durante um bate-papo de política e tecnologia entre Pontes e o senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Posteriormente, ele ainda publicou o trecho isolado em seu perfil no Twitter. Confira:

Acabei de receber teste positivo para o novo coronavirus. Estou bem, só um pouco de sintoma de gripe e dor de cabeça. Agora em isolamento. Vai dar tudo certo. Sigo cumprindo minha agenda de forma remota e, obedecendo o período de distanciamento social para plena pic.twitter.com/plE9uZF0bv — Marcos Pontes (@Astro_Pontes) July 30, 2020

“Eu fiz o exame de covid ontem (…) e agora veio o resultado e deu positivo. Então, eu vou permanecer trabalhando no isolamento e continuar a despachar normalmente com o isolamento”, afirma o ministro, que sentiu sintomas leves de gripe e dor de cabeça.

Ainda segundo ele, o tratamento será seguido inclusive com testes da nitazoxanida — um medicamento ainda sem eficácia cientificamente comprovada contra o novo coronavírus, mas que mostrou resultados esperançosos em testes iniciais. Já foram diagnosticados e recuperados da covid-19 outros quatro ministros: Bento Albuquerque (Minas e Energia), Augusto Heleno ( (Gabinete de Segurança Institucional), Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Milton Ribeiro (Educação).

Vale lembrar que, recentemente, o setor comandado por Pontes foi modificado. Ele antes cuidava também da pasta das Comunicações, que voltou a ser um ministério próprio com a nomeação de Fábio Faria. Com isso, questões como o leilão de frequências do 5G no país passaram a ser de responsabilidade de Faria.