Mirassol perdeu 18 jogadores durante paralisação e montou ‘catadão’ para enfrentar o São Paulo

A vitória por 3 a 2 do Mirassol sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, parecia muito improvável antes da partida.

Isto porque o clube verde-e-amarelo viu 18 jogadores terem seus contratos encerrados e deixarem o clube durante a paralisação do Estadual pela pandemia de COVID-19, assim como ocorreu em várias outras equipes do interior.

Grande destaque do elenco antes da parada, o meia Camilo reforçou a Ponte Preta, só para citar um exemplo.

A saída encontrada pelo técnico Ricardo Catalá foi promover 11 atletas da base, que “rechearam” o plantel para a reta final do Paulista – a média de idade é de 23 anos.

Jogadores do Mirassol comemoram após gol sobre o São Paulo Fernando Roberto/Ag Futpress

De resto, o Mirassol teve que formar um “catadão” para conseguir montar um time competitivo no Morumbi.

O atacante Zé Roberto, autor de dois gols na noite desta quarta-feira, estava apenas treinando e mantendo a forma no clube do interior e foi inscrito às pressas para jogar.

“Nem nos meus melhores sonhos pensei nisso. Eu vim para treinar, na verdade. Vim dos Emirados. Acabou que ia jogar os dois primeiros jogos, mas não deu certo. Classificamos”, contou, ao Premiere.

“De madrugada me ligaram, peguei o voo em Rio Preto, cheguei ontem, treinei e pude fazer dois gols. Só agradecer a Deus mesmo, minha família, minha namorada, todos juntos comigo”, completou.

Vale ressaltar que o Mirassol não havia feito gol nas últimas duas partidas da fase de grupos do Paulista.

Agora, o time do interior aguarda a definição dos outros jogos das quartas para saber quem enfrenta na semifinal do Estadual.