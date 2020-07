Mirela abala Vini e deixa ex-namorado sem chão · .

Os fãs do casal Mirela (Larissa Manoela) e Vini (Vincenzo Richy) ficarão tristes com o desfecho dos dois em As Aventuras de Poliana. A adolescente deixará o ex-namorado abalado ao revelar que ela sairá da cidade para sempre, descartando qualquer possibilidade de reconciliação entre eles. As cenas vão ao ar nesta sexta-(10), no penúltimo capítulo.

Na reta final da novela, Vini contará para Mirela e para seus amigos que passou no vestibular de Medicina. A garota o parabenizará por ter conquistado seu objetivo depois de tanto tempo estudando.

O filho de Lindomar (Ivan Parente) agradecerá pela força da jovem e levantará a possibilidade de eles reatarem. Mas a neta de dona Branca (Lilian Blanc) jogará um balde de água fria no jovem e avisará que ela se mudará para a casa de seus pais no interior, deixando o futuro universitário em choque.

O melhor amigo de Jeff (Vitor Britto) decidirá ir atrás da garota no meio do mato para poder se declarar pela última vez. O desfecho do ex-casal será exibida no último capítulo, que vai ao ar na segunda-feira (13).

Como já se sabe desde o fim de 2019, Larissa Manoela não renovou seu contrato com o SBT após quase dez anos de casa para ser contratada pela Globo. Apesar disso, a saída da atriz não significou o fim da saga de Vincenzo Richy, que seguirá interpretando Vini em Poliana Moça –a sequência da novela que irá ao ar em 2021.

