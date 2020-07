Mistério sobre a origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais · Notícias da TV

Um mistério até então totalmente obscuro de Totalmente Demais começará a ser revelado a partir desta semana. Numa tentativa de reconquistar a confiança de Lili (Vivanne Pasmanter), Germano (Humberto Martins) vai confessar que teve uma amante no passado. O empresário nem mesmo desconfia que esse fato está diretamente ligado à origem da protagonista Eliza (Marina Ruy Barbosa).

Esse é um dos assuntos do 20º episódio do podcast Noveleiros, do Notícias da TV. Nos programas semanais, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad e Márcia Pereira conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das novelas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Em Totalmente Demais, Germano ainda estará muito deprimido pelo fim de seu casamento com Lili e, numa nova tentativa de retomar o relacionamento, decidirá revelar uma traição que cometeu no passado. O personagem de Humberto Martins surpreenderá a todos ao contar que já teve um caso com Gilda (Leona Cavalli), a mãe de Eliza, que trabalhou na casa dos ricaços há muitos anos.

Lili ficará chocada com a revelação. A questão é que Eliza nunca soube quem é seu pai biológico, e Gilda sempre manteve um mistério sobre isso. A verdade sobre esse caso de família sutilmente começará a vir à tona a partir desse momento.

Já em Novo Mundo, a amante Domitila (Agatha Moreira) terá dias de muita tensão. Em um primeiro momento, ela voltará a ver Leopoldina (Leticia Colin) e confrontará a princesa, que terá de se segurar para não perder a pose em frente à rival. Mas a “outra” de dom Pedro (Caio Castro) sofrerá com a ira do povo, que a xingará e vandalizará sua casa, por ser contra o relacionamento dela com o monarca.

Por fim, em Fina Estampa, Amália (Sophie Charlotte) terá uma surpresa: após sobreviver ao atentado provocado por Tereza Cristina (Christiane Torloni), ela descobrirá que está grávida. Griselda (Lilia Cabral) praticamente obrigará a filha a voltar a ser noiva de Rafael (Marco Pigossi), para deixar tudo nos conformes.

Enquanto isso, uma nova morte acontecerá na casa de Tereza Cristina. Mas, dessa vez, a vilã nem precisará sujar as mãos com um assassinato. Um grito de Crô (Marcelo Serrado) fará com que um inimigo da vilã caia da escada, para desespero do mordomo e satisfação da megera.

Você pode ouvir pelo link abaixo o vigésimo episódio do podcast Noveleiros, do Notícias da TV, também disponível no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e no Google Podcasts.

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

© 2020 Notícias da TV | Proibida a reprodução