Monalisa Perrone dá bronca em Caio Coppolla e Augusto Botelho ao vivo na CNN Brasil · .

Monalisa Perrone deu uma bronca nos comentaristas Caio Coppolla e Augusto de Arruda Botelho durante O Grande Debate desta quarta-feira (8). A apresentadora reforçou que o quadro “não é um ringue, uma balbúrdia”, após o bacharel em Direito fugir da pauta para tentar defender sua “credibilidade publicamente”.

Na edição de hoje, Augusto e Caio teriam que debater sobre a volta do Campeonato Paulista de Futebol, autorizada pelo Governo de São Paulo. No entanto, o comentarista político aproveitou os argumentos iniciais do quadro, quando os debatedores não podem ser interrompidos pelos seus oponentes, para rebater as argumentações que o advogado realizou na última terça-feira (7).

“Um dos pressupostos de um bom debate é a credibilidade dos debatedores. Mas ontem [terça-feira], neste mesmo programa, eu tive a minha credibilidade questionada publicamente. Por isso, quero aproveitar essa fala inicial para defender a minha reputação e o meu compromisso com a verdade”, afirmou o bacharel no início de sua fala, na qual seguiu com a defesa e não discutiu a pauta previamente estabelecida.

Ao final da argumentação de Caio, Monalisa deu início à bronca: “Deixando muito claro então, pedindo uma gentileza aos debatedores sempre para a gente ficar obviamente no assunto que nós determinamos. Vocês são notificados, todo mundo sabe o assunto, então podemos voltar ao assunto de hoje, por gentileza?”.

“Eu acho que não. Eu gostaria de tratar, por exemplo, se Beatles é melhor que Rolling Stones. Se a gente tem essa liberdade aqui de simplesmente trazer o tema que bem entende, eu quero tratar sobre que banda é melhor. Acho esse tema inclusive bastante interessante. Ou a gente poderia tratar se pizza pode ser comida com ou sem catchup”, respondeu Augusto, que foi prontamente interrompido por Monalisa.

“Augusto e Caio, por gentileza, só uma questão para os dois. Não é essa a intenção, a gente transformar isso num ringue, numa balbúrdia, não é essa a proposta do debate. A gente sempre abre o debate dizendo que são temas relevantes, com visões diferentes, para as pessoas em casa terem a sua conclusão. Então, eu peço que os dois tenham respeito ao telespectador, a mim e a CNN e vamos então ao debate”, afirmou a apresentadora do Expresso CNN.

“Se vocês quiserem, numa outra vez, voltar a esse assunto de ontem e fazerem o debate, ok. É possível que a gente tenha uma coerência?”, complementou Monalisa. “Não, infelizmente eu vou ter que responder dois pontos da fala inicial do Caio, sinto muito”, rebateu o advogado.

“Então nós vamos cancelar o debate de hoje?”, questionou ela. Augusto disse que eram respostas simples e Monalisa autorizou a réplica, mas reforçou o pedido de respeito dos comentaristas com o público. “Respeito à CNN quem faltou foi ele [Coppolla] que desrespeitou o tema, eu vou apenas responder a dois pontos”, retrucou Botelho, antes da resposta ao bacharel.

Falácia argumentativa

“Com relação ao termo fake news, você tem toda razão. Ele foi usado de forma equivocada por mim. O que você faz é falácia argumentativa, não é fake news, são duas coisas diferentes”, disse Augusto na sua réplica, o que arrancou risos de Coppolla.

No mundo jurídico, este termo é utilizado para descrever situações em que um argumento é utilizado de forma inadequada. A origem desta discussão ocorreu na terça-feira, quando Coppolla apresentou um estudo no qual, segundo ele, afirma que dois terços das pessoas que testaram positivo a Covid-19 em Nova Iorque (EUA) contraíram a doença dentro de casa durante o período de lockdown.

Augusto disse que Caio estava apresentando uma fake news no programa, porém o debate seguiu normalmente. Hoje, o bacharel voltou ao tema e disse que “acusar um comentarisa político de disseminar informações falsas talvez seja a ofensa máxima a sua honra e reputação profisisonal”.

O clima acirrado entre os comentaristas não é novidade para quem acompanha o quadro. Com visões antagônicas, eles já foram advertidos em outras ocasiões por Monalisa, ao passarem dos limites de um debate cordial.

Confira o vídeo com a bronca de Monalisa Perrone:

Farpas no Twitter

Após o programa, Augusto mandou uma indireta para Caio em suas redes sociais: “Uma pessoa que coleciona inimigos por todos os lugares por onde passa, um dia vai precisar se dar conta de que o problema não são os outros. Imagino o sofrimento dessa constatação”.

“Tenho muito orgulho de nos 20 anos de advocacia – ambiente de constante debate – ter colecionado tantos amigos. Vários que não pensam da mesma forma que eu. O segredo é manter a lealdade, o respeito e a honestidade intelectual. No fundo, é disso que se trata um grande debate”, complementou o advogado.

Gabriela Prioli, ex-integrante do quadro e amiga pessoal de Augusto, enviou solidariedade ao jurista e também deixou seu recado ao bacharel. “Ah, meu amigo, eu acho que a consciência existe. Deve ser triste viver assim e ficar preso a um jogo de cena que não permite voltar atrás. As pessoas entregam o que tem dentro delas”, disse ela.

Confira os tuítes e a repercussão dos internautas:

