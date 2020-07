Morfologia em Concursos Públicos: Questão comentada

As questões de gramática estão sempre presentes em Concursos Públicos, pois conhecimentos da língua portuguesa são sempre exigidos dos candidatos, e entre elas, figuram questões de análise morfológica. Por esse motivo apresentamos questão comentada sobre morfologia do português em concurso. Confira!

O estudo da morfologia para concursos deve ser centrado especialmente nas classes de palavras que, ao todo, são dez: verbos, substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios, preposições, conjunções, artigos, interjeições, numerais.

Desse modo, ter conhecimento sobre as características de cada classe é fundamental para obter um bom resultado em questões de gramática.

Além de conseguir identificá-las, se faz necessário saber se são variáveis ou invariáveis, se as classes são abertas ou não e se apresentam marcas como gênero, número, pessoa gramatical, tempo, modo e aspecto.

A questão abaixo, por exemplo, ilustra bem a cobrança das classes gramaticais e seus usos. Entenda na discussão apresentada.

Questão IBGP – 2018

Texto associado: O ser humano foi agraciado pela seleção natural com(1) um troço notável – um cérebro imenso e autoconsciente – e desde(2) então tudo que ele faz tende a ser pensado para dar certo, em vez de dar certo por acaso. Alguns fenômenos culturais, porém(3), continuam sujeitos à evolução darwinista, simplesmente porque(4) são abordados por nós de maneira inconsciente, intuitiva. Considerando o contexto de uso, assinale a classificação INCORRETA: A – (1) Preposição indicativa de comparação.

B – (2) Preposição indicativa de tempo.

C – (3) Conjunção indicativa de oposição.

D – (4) Conjunção indicativa de explicação.

Análise da questão

Conforme exigência do enunciado, para responder essa questão é necessário realizar a análise gramatical de cada um dos termos em destaque nas orações. Desse modo, após a leitura do texto, o participante deve identificar a que classe morfológica pertence cada palavra e o sentido que expressa no texto.

Recomendamos, nesse caso, que a análise seja feita considerando o significado das frases, além de considerar a classificação formal das palavras com, desde, porém e porque.

As palavras com e desde são preposições, enquanto porém e porque desempenham papel de conjunção, então a incorreção exigida no enunciado é quanto ao significado. Desse modo, fica mais simples de identificar que a alternativa incorreta é a A.

Desde indica tempo, porém expressa uma oposição e porque explica o que foi dito antes, mas a preposição com não estabelece comparação, mas sim a ideia de “instrumento”, expressando aquilo que fez com que o ser humano fosse agraciado.

