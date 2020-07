Morre aos 64 anos Del Rangel, diretor de programação da TV Cultura · .

REDAÇÃO – Publicado em 16/07/2020, às 23h40 – Atualizado em 17/07/2020, às 00h18

Del Rangel, diretor de programação da TV Cultura, morreu na noite desta quinta-feira (16), aos 64 anos. A causa da morte não foi divulgada. De acordo com a TV Cultura, ele trabalhou normalmente hoje na emissora, no bairro da Água Branca, em São Paulo, e se sentiu mal ao voltar para casa. Não há informações sobre o hospital para o qual ele foi levado.

“A Diretoria Executiva da Fundação Padre Anchieta comunica, com grande pesar,​ o falecimento de seu Diretor de Programação, Del Rangel, 64 anos, na noite desta quinta-feira (16/7). Os locais e horários do velório e sepultamento serão informados oportunamente”, disse a emissora em nota.

Antônio Rangel –seu nome de batismo– nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1955. O também produtor de televisão trabalhou na Globo, Bandeirantes e Record em sua trajetória na TV.

Na Band, esteve à frente de produções como a série As Aventuras de Tiazinha (1999) e a novela Meu Pé de Laranja Lima (1999). Em 2001, atuou na direção da minissérie Os Maias, na Globo, ao lado de Luiz Fernando Carvalho e Emilio Di Biasi.

Antes de assumir a direção de programação da TV Cultura, em 2019, Rangel dirigiu o especial Casamento Blindado, da Record, em 2013. Para as gravações, ele recrutou somente profissionais de cinema e publicidade.

“Se fizesse com o pessoal da Record, teria o jeitão deles. Mas quero levar um ‘biscoito fino’ para a massa. Estamos fazendo cinema. Pode parecer pretensioso, mas quero levar uma qualidade que até hoje não foi vista na TV”, declarou ele para o . na ocasião.

No SBT, na direção de teledramaturgia, participou das produções Vende-se Um Véu de Noiva (2009), Uma Rosa com Amor (2010), entre outras. No entanto, no final de 2011, foi demitido por Silvio Santos uma semana antes das gravações de Carrossel começarem.

Todo o elenco da novela, que alavancou a audiência noturna da emissora, havia sido escalado por ele. Dois anos depois do acontecido, o profissional falou sobre o acontecido à reportagem.

O diretor afirmou que o problema que gerou sua saída ocorreu justamente quando fez a escalação dos atores, porque não concordou com o pedido do patrão em colocar Lívia Andrade no papel da professora Helena.

“Eu já tinha escalado ela para outra novela. Sabia que a atriz não tinha o perfil da professorinha recatada. Eu sugeri colocar a Lívia como a malvada da trama e deu certo”, comentou.

O motivo da demissão nunca foi de fato esclarecido. Seu contrato com o SBT era renovado mês a mês. Após não atender o pedido da direção, ele recebeu uma carta da emissora dizendo que não precisava mais dos seus serviços.

Além de ter trabalhado em quase todas as emissoras de televisão, Rangel dirigiu mais de 20 produções na TV, entre novelas e minisséries, e trabalhou em sucessos do cinema brasileiro como Os Três Mosqueteiros Trapalhões (1980), Os Vagabundos Trapalhões (1982), O Cangaceiro Trapalhão (1983), O Trapalhão na Arca de Noé (1983), entre outros da trupe. Foi casado com a atriz Regina Duarte entre os anos de 1983 e 1995.

[Correção: ao contrário do que havia sido informado anteriormente, o diretor Del Rangel morreu aos 64 anos, não aos 65]

