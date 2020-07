Morre jornalista Rodrigo Rodrigues aos 45 anos

Morreu nesta terça-feira (28) Rodrigo Rodrigues. O apresentador, ex-ESPN Brasil, tinha 45 anos e foi vítima de complicações decorrentes da COVID-19. O jornalista estava internado desde o último sábado na unidade de terapia intensiva em um hospital no Rio de Janeiro.

Rodrigo deixou sua última marca trabalhando no esporte. Estreou no meio em 2011, quando foi contratado pela ESPN Brasil como apresentador do “Bate-Bola”. Foi também responsável por ser o primeiro a comandar o “Resenha ESPN”. Ele deixou a emissora em 2016.

Sua última empresa foi a Globo, na qual fez sua última aparição ao vivo, no comando do programa “Troca de Passes”, do Sportv, em 9 de julho. Dias depois, foi diagnosticado com COVID-19 e passou a cumprir o isolamento. No último sábado, sua situação piorou, e Rodrigo foi diagnosticado com uma trombose venosa cerebral.

Na noite de domingo, segundo boletim médico do hospital, o apresentador passou por uma cirurgia para aliviar a pressão intracraniana. Mas a situação seguiu crave. Nesta terça, ele não resistiu às complicações e faleceu.

Além de ESPN e Globo, onde estava desde o início de 2019, Rodrigo Rodrigues também passou nos últimos anos por TV Gazeta e Esporte Interativo. Sua carreira na televisão começou em 1995, na Rede Vida, mas só iniciou a faculdade de jornalismo em 1998.

A partir de 2001, ganhou notoriedade na TV Cultura, na equipe do programa “Vitrine”. Depois disso, foi para a Bandeirantes, em 2005, antes de retornar à antiga emissora, que ficaria até 2010, no seu último trabalho antes dos canais ESPN e o esporte.

Fora da televisão, Rodrigo Rodrigues nutria o amor pela música e era, desde 2008, o guitarrista da banda “Soundtrackers”, especializada em tocar trilhas sonoras de sucessos do cinema.