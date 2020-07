Dados contabilizados até o final de junho comprovam acerto das medidas de prevenção efetivadas pela Prefeitura de Penedo e os resultados positivos da PPP criada para atender pessoas com doenças crônicas, as mais vulneráveis ao novo coronavírus

A sabedoria popular ensina que é melhor prevenir do que remediar. E foi assim que a Prefeitura de Penedo conseguiu proteger, ao máximo, a população da cidade histórica contra a pandemia do novo coronavírus.

Dados oficiais contabilizados até o final de junho mostram que o percentual de mortes por Covid-19 em Penedo foi 300% menor do que no restante do Estado de Alagoas e 531% abaixo da média da região Nordeste do Brasil.

O índice significa 1,14 óbito para cada 20 mil penedenses, bem abaixo dos 6,14 mortos para cada 20 mil habitantes de Alagoas. Do início da pandemia até o fim de junho, quatro óbitos por Covid-19 foram registrados em Penedo.

No mesmo período, Alagoas perdeu 650 vidas por causa do coronavírus, doença que também causou a morte de 19.585 nordestinos.

Prefeitura de Penedo distribui máscaras para população carente

A excelência dos trabalhos desenvolvidos pelo governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes coloca Penedo em condição melhor até do que Curitiba-PR, cidade com IDH entre os 10 melhores do Brasil, e onde se registrou 1,52 morte para cada 20 mil habitantes.

Penedo tem a menor taxa de Covid-19 em Alagoas

A eficiência do combate ao novo coronavírus em Penedo é resultado das ações do governo comprometido com a população, inclusive quando é necessário adotar medidas impopulares, como reagiu parte da opinião pública – inclusive de cidades vizinhas – quando se instalou as barreiras sanitárias nos principais acessos à cidade e no porto das lanchas.

Barreiras Sanitárias de Penedo comprovam eficácia no combate ao coronavírus

O município que passou a contar com leitos de UTI permanentes – agora destinados apenas para pacientes com Covid-19 – graças ao esforço conjunto entre Governo de Alagoas, Prefeitura de Penedo e Santa Casa de Penedo também é beneficiado por uma ação pioneira da gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

Penedo ganha UTI sua primeira UTI permanente

“As pessoas mais afetadas pela pandemia da Covid-19 são, justamente, as que possuem doenças crônicas. Desde agosto de 2018, por meio da Lei de Inovação, criamos uma parceria público-privada com a empresa PGS Medical, desenvolvendo um software de gestão de cuidado inteligente de pacientes crônicos. Por meio deste programa, estamos cuidando desses pacientes e da melhora de suas imunidades”, explica Március Beltrão em divulgação feita pela PGS Medical.

Um estudo recente da OMS (Organização Mundial da Saúde) comprova que 71% das mortes no mundo ocorrem por doenças crônicas e os doentes crônicos representam 91,5% dos mortos por Covid-19, de acordo com outro estudo supervisionado pela OMS.

Prefeitura de Penedo inaugura Unidade de Síndromes Gripais

Em Alagoas, dos 1.297 óbitos registrados até o início desta semana, 516 eram portadores de diabetes, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. Diabetes é doença crônica cujos pacientes recebem assistência especial do Programa Redenção, desenvolvido pela Prefeitura de Penedo em parceria com a PGS Medical.

Lançado em 2018, somente nos seis primeiros meses de seu funcionamento, o Programa Redenção reduziu em 61% o número de internações e 92% o número de atendimentos de urgência dos doentes crônicos.

Por Fernando Vinícius com divulgação PGS Medical