Moto G9 Play aparece no GeekBench com Android 10 e Snapdragon 662

A Motorola pode estar preparando mais um smartphone para ser lançado em breve: um aparelho listado como Moto G9 Play apareceu recentemente no GeekBench e teve suas possíveis especificações vazadas.

O dispositivo passou pelo teste com um processador que possivelmente é o Snapdragon 662, modelo intermediário da Qualcomm, segundo o My Smart Price. O produto também foi listado com 4 GB de memória RAM e Android 10.

Fonte: My Smart Price

O processador utilizado no celular é um modelo octa-core com frequência base de 1.80 GHz. O celular conseguiu alcançar 313 pontos na avaliação single-core, enquanto o benchmark de múltiplos núcleos teve uma média de 1.370.

Novos intermediários

Apesar de o vazamento contar com o nome Moto G9 Play e trazer especificações dentro dos padrões da linha, as informações mostradas podem não ser precisas. Como já aconteceu no passado, o Geekbench pode ser enganado e listar celulares já existentes com outro nome de modelo. Logo, os detalhes ainda devem ser considerados como rumores.

Moto G8 PlusFonte: Pocket Lint

Recentemente, a Motorola também deixou escapar a existência do Moto G9 Plus, que seria outro intermediário da marca. Segundo explica o My Smart Price, o celular apareceu recentemente em uma certificação no órgão EEC, indicando que o lançamento do aparelho pode estar próximo.

A Motorola revelou o Moto G8 Play e G8 Plus em outubro do ano passado. Com isso, pode ser que a companhia acabe trazendo seus novos smartphones para o mercado no próximo trimestre.

Em 2020, a companhia voltou ao segmento de smartphones top de linha com o Motorola Edge+. Trazendo Snapdragon 865 e suporte para 5G, o dispositivo está disponível no Brasil por R$ 7.999.