Moto G9 Plus vaza com bateria de 4.700 mAh e recarga de 30W

Uma certificação vazada revelou que o suposto celular Moto G9 Plus pode chegar em breve com uma bateria potente. O novo smartphone da Motorola apareceu em documentos no TUV Rheinland com bateria de 4.700 mAh e recarga rápida de 30 W.

O registro foi aplicado no dia 22 de julho e não traz mais detalhes sobre as especificações do produto. Porém, a certificação também pode ser um indicativo de que o lançamento do Moto G9 Plus pode estar cada vez mais próximo.

Listagem com detalhes do suposto Moto G9 PlusFonte: My Smart Price

Ainda neste mês, o celular apareceu em uma certificação na EEC, que também aponta um lançamento iminente. Segundo o My Smart Price, o aparelho ainda deu as caras em uma loja online com 4 GB de memória RAM e 128 GB para armazenamento.

Celular apareceu em loja online por 277 eurosFonte: My Smart Price

A listagem no e-commerce não revelou detalhes como tela e processador do aparelho, mas indicou o possível preço de 277 euros, cerca de R$ 1.679 em conversão direta para a nossa moeda.

Moto G9 Play a caminho

Vale ressaltar que o Moto G9 Plus não deve ser o único celular intermediário a ser lançado em breve pela Motorola. A certificação do smartphone no TUV Rheinland apareceu pouco tempo depois de outro modelo da linha também protagonizar um vazamento.

Recentemente, o suposto Moto G9 Play deu as caras no GeekBench. O produto passou pelos testes da plataforma e foi listado com 4 GB de memória RAM e um processador que possivelmente é o Snapdragon 662, modelo intermediário da Qualcomm. Assim como o modelo Plus, o dispositivo vazou com o sistema operacional Android 10.

A Motorola ainda não comentou oficialmente sobre os supostos smartphones. Porém, considerando que a empresa lançou a linha Moto G8 em outubro do ano passado, possivelmente teremos novidades sobre os novos dispositivos dentro dos próximos meses.