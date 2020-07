‘MP foi claramente feita para beneficiar um clube, o Flamengo’, diz gestor que comanda o Botafogo-SP

Em entrevista nesta terça-feira, o presidente do Conselho de Administração da S/A que gere o futebol do Botafogo de Ribeirão Preto, Adalberto Baptista, criticou a forma como a MP 984, que mudou a regra sobre a cessão dos direitos de transmissão das partidas de futebol, foi aplicada.

Apesar de se dizer favorável ao conteúdo da Medida Provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, Baptista argumentou que ela foi “claramente feita para beneficiar o Flamengo“, já que, na época em que a MP foi instituída, o time rubro-negro vivia disputa nos bastidores com a TV Globo para exibir seus jogos pelo Campeonato Carioca.

“Com relação à MP, eu acho que o conteúdo dela eu sou totalmente favorável a que o mandante tenha os direitos do jogo, mas não posso concordar com a forma como foi feita a MP. Ela claramente foi feita para beneficiar um clube, que é o Flamengo, e acho que a gente não pode usar de uma Medida Provisória, uma medida que o presidente tem o poder, ainda mais em um momento de pandemia, com tantas preocupações no Brasil, para se tentar favorecer um clube”, afirmou Adalberto.

O dirigente, que por muito tempo comandou o futebol do São Paulo e atualmente está à frente da equipe que disputa a 1ª divisão do Paulista e a Série B do Brasileiro, afirmou que “não gostou da forma” da MP, mas “gostuo do conteúdo.

Rodolfo Landim com Jair Bolsonaro durante encontro em Brasília Reprodução/Instagram

“Ela trata é algo importante, que vem sendo tratado há muito tempo no Congresso, e que eu sou completamente favorável. Não gostei da forma, mas gosto do conteúdo, e acho que isso vai favorecer todos os clubes, tanto grandes quanto pequenos, e acho que você só compartilhando os donos você acaba criando formas de derrubar feudos, oq eu vinha sendo criado, exclusividades para alguns canais e não poder explorar todas as modalidades que hoje existem”, observou.

Sobre como o Botafogo pretende aproveitar as novas regras de direitos de transmissão, Baptista falou em canal próprio de transmissão e em negociações coletivas com outros clubes de mesmo porte para fazer “pacotes de conteúdos mais atraentes”.

“A gente tem que fazer um elogio muito grande à TV Globo, porque ela sempre investiu muito no futebol, mas ela acabava comprando direitos que ela não usava justamente para que outros não tivessem esse direito. Então, você não tem um streaming de qualidade, não tem transmissões em algumas redes sociais, e ela comprava isso há muito tempo e não usava. E você poder fatiar isso entre várias empresas fica muito mais fácil, e você só consegue isso se cada um tiver seus direitos e conseguir fazer essa negociação”, enfatizou.

“O Botafogo ter um canal eu acho que no futuro vai ter. Agora, eu não tenho dúvida de que as negociações, embora os direitos sejam individuais, elas vão ser coletivas, vão ter grupos de times que vão negociar coletivamente para conseguir fazer um pacote de conteúdos mais atraentes para quem efetivamente paga a conta”, finalizou.