MTV censura sexo gay pela segunda vez no De Férias com o Ex e fãs reclamam · .

GABRIEL PERLINE e ERICK MATHEUS NERY – Publicado em 16/07/2020, às 23h28 – Atualizado em 17/07/2020, às 00h34

A MTV censurou novamente uma cena de sexo entre dois homens no De Férias com o Ex Brasil. Enquanto os momentos íntimos dos casais héteros seguem sendo exibidos normalmente no programa, os encontros entre Rafa Vieira, Jarlles Gois e Leo Lacerda –novo participante do programa– são escondidos do público na edição final.

No episódio desta quinta-feira (16), Jarlles levou o ex de Matheus Magalhães para a Suíte Master. Em entrevista ao ., o novo integrante confessou que manteve relações sexuais no programa. “As coisas vão ser mostradas. Sexo, beijo. Eu tive que falar com a minha mãe. Falei para não assistirem”, contou Leo.

No entanto, a MTV mostrou apenas os beijos e carícias que os rapazes trocaram no cômodo especial da mansão. Para efeito de comparação, no mesmo episódio, cenas de sexo entre João Hadad e Camila Costa na Suíte Master, e Matheus Crivella (Novinho) e Larissa Cozer em um dos quartos da casa foram exibidas normalmente. Uma troca de carícias íntimas entre Camila e Igor Adamovich também foi apresentada ao público.

Jarlles não gostou da censura da MTV e desabafou nas redes sociais. “Transamos duas vezes. Aconteceu muita coisa, ficamos pelado na banheira, fomos pelados para a cama. Eu pensei que ia aparecer mais coisa. Fizemos muita coisa com edredom, sem edredom. Mas não tem o que fazer, eu não mando [na edição]”, disse ele a Rafa Vieira em uma live no Instagram na madrugada desta sexta-feira (17).

Jarlles Gois e Leo Lacerda de toalha na Suíte Master

Nesta temporada, um encontro entre Rafa e Jarlles, no qual eles transaram, também não foi exibido. Nas redes sociais, alguns espectadores afirmaram que só descobriram que os participantes mantiveram relações hoje, pois o preparador musical questionou o cozinheiro sobre a noite entre eles durante uma briga exibida no episódio.

No Twitter, os espectadores mais atentos repararam na censura e criticaram o canal. “A MTV não tá mostrando a movimentação no edredom dos gay igual faz com os casais héteros. Que homofobia é essa, gente?”, questionou Marcel Gois.

“Ridículo o De Férias não mostrar o sexo dos gays. Hétero pode e gay não? Faça-me o favor”, opinou Rafaela Gomes.

Essa não é a primeira vez em que cenas de sexo entre participantes LGBTs não são exibidas pelo programa. Em 2019, uma cena conhecida como Surubão de Ilhabela, na qual Yasmin Alves e Carol Mattesco transam ao lado dos casais formados por Gabriel Aglio e Karina Sousa e Bruno Mooneyhan e Lary Bottino foi exibida apenas no trailer da temporada, mas acabou sendo censurada na edição final.

No mesmo ano, na temporada Celebs, Hana Khalil e Stéfani Bays protagonizaram a primeira noite de um casal formado por duas pessoas do mesmo sexo na suíte. No entanto, novamente, a edição não mostrou se elas foram às vias de fato.

Confira os tuítes sobre o caso:

Eu não sabia nem que Rafa e Jarlles já tinham transado, até Rafa falar hoje.. #dfcex6

— Marcel (@marcelgois) July 17, 2020

MTV, gays tbm transam viu… Pq cortaram de novo as cenas de sexo gay, sendo q as dos héteros mostram tudo ? #ExNaMTV #DeFeriasComOExbrasil

— André Luiz Monteiro 🇧🇷🏴 #forabozo (@andreluizmont) July 17, 2020

Ridículo o #DeFeriasJeri não mostrar o sexo das gay, hetero pode e gay não? Faça-me o favor

— Rafaela (@Rafaela_gomex) July 17, 2020

Sexo hetero mpstra quase tudo. Sexo gay um beijinho https://t.co/RxQF2YMWWe

— jhonzin (@soaresojhonatam) July 17, 2020

Se eu fosse pro de férias com o ex

Eu nem ia aparecer

Já q eles cortam sexo gay….

— quenga militante 😷✊🏿🌈 (@akilah_brito) July 17, 2020

Cortaram mais uma cena de sexo gay do de férias com o ex ??

— Dreikon (@uaidreikon) July 17, 2020

Não entendo pq a mtv cotou a parte do sexo gay! #ExNaMTV #DeFeriasJeri

— VICJOA 🐳 (@_Jhonvi) July 17, 2020

A MTV falta pouco mostrar a penetração dos heteros, e na hora do sexo gay censuram

— bricio (@bricioosilva) July 17, 2020

