Dispensado da Globo após 44 anos de trabalho, em meio a um corte de gastos e à pandemia do coronavírus (Covid-19), Renato Aragão se recusa a admitir que não está mais no elenco da emissora. “Eu não fui desligado da Globo nem nunca serei, porque a Globo não sai de mim e eu não saio da TV Globo. Nós só mudamos a forma de viver juntos”, avaliou.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Aragão foi insistente em dizer que não acredita que sua relação com a antiga casa tenha chegado ao fim. “Nós ficaremos eternamente juntos. As portas estão abertas para fazermos o que quisermos, tanto eu quanto a Globo”, explicou.

Sem projeto na emissora desde o remake de Os Trapalhões, em 2017, que só durou uma temporada, o comediante assumiu que não gostava da situação de estar na “geladeira”. “Me incomodava bastante, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Gosto de inovar e ficar parado me incomodava, sim. Não gosto de ficar parado”, reconheceu.

Apesar de se sentir ligado à Globo para sempre, ele não descarta possibilidades de trabalhar em emissoras concorrentes. “Estou aberto a todas as negociações e convites que me fizerem. Vou adorar! Se me oferecessem um programa eu aceitaria na hora. Eu sou uma pessoa que não vou me aposentar nunca nesta vida!”, ressaltou.

De quarentena e isolado em seu sítio, o veterano de 85 anos tem inovado pessoal e profissionalmente. Aragão tem passado o tempo como influenciador digital ao lado da mulher. “Somente good vibes. Estamos nos divertindo, fazendo nosso Tik Tok, cozinhando juntos, fazendo tudo juntos e como sempre fizemos a nossa vida toda. E, claro, tomando todos os cuidados durante essa pandemia”, disse.

“[Lílian] Está sempre atualizada e me atualizando, me empurrando para o mundo digital junto com a minha filha. E eu descobri que é uma delícia! Estou adorando essa nova fase!”, completou ele.

Seja na TV ou nas redes sociais, Renato Aragão se mostrou orgulhoso de tudo que fez e conquistou no meio artístico. “Fiz meu melhor e sempre fiz de coração. Acho que eu contribuí um pouco para a cultura nacional”, finalizou ele.

