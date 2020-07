‘Muita tosse, febre e dor na costela’ · .

A atriz e apresentadora Ana Paula Tabalipa entrou para as estatísticas oficiais do coronavírus ao testar positivo para a doença. Ela está curada, mas viveu momentos de tensão por causa dos sintomas que enfrentou. “Tive muita tosse, febre e dor em todo o corpo, de não conseguir subir a escada. Dor na costela também”, lembra.

Ana Paula estava no grupo de profissionais da Record que gravavam Gênesis no Marrocos em março, quando o estouro da pandemia interrompeu os trabalhos e forçou a emissora a fretar um avião para trazer sua equipe (e alguns turistas) de volta ao Brasil. “Voltei do Marrocos com uma tosse muito forte, achei até que pudesse ser por causa da secura de lá”, conta a artista ao ..

“O que mais me pegou mesmo foi essa tosse, a ponto de eu não conseguir terminar uma frase de tanto que eu tossia. E ela não passava nunca. Depois da tosse, tive dois episódios de febre e comecei a sentir uma dor no corpo muito forte. Ficava cansada, com dor na tíbia e também na costela. Acho que na costela era do tanto que eu tossia, né?”, enumera a atriz de 41 anos.

Sem tantas informações sobre a Covid-19 na época porque a pandemia ainda estava no começo no Brasil, Ana Paula nem deu tanta importância aos seus sintomas e só ficou em sua casa. “Até que um dia eu acordei 5h da manhã sem conseguir engolir, achei que minha glote estivesse fechada. Nesse dia eu me desesperei, botei minha roupa e dirigi sozinha para o hospital. Lá a médica disse que um dos sintomas era a dificuldade de engolir, mas que a glote não estava fechando, não”, diz.

Na ocasião, a artista não pôde realizar o exame. “Tinha pouco teste, e eles só estavam fazendo em quem estava internado, entubado. Fiz uma tomografia, meu pulmão estava bom, eu estava ventilando, não 100%, mas bem. Voltei para casa com uma receita para tomar azitromicina. Depois tive perda de olfato, de paladar, fiquei muito tempo sem sentir nada disso”, lista ela.

Ana Paula fez um exame de sangue que apontou que ela está com os anticorpos para o coronavírus, um indício de que ela de fato teve a doença –e a superou. “Fico aliviada, porque não foi nada tão forte a ponto de eu precisar ser internada. E esse eu não pego mais! Sei que se mudar uma perninha e virar outro vírus, posso pegar de novo, mas por enquanto eu não pego mais”, comemora.

Ela até esqueceu sua personagem

Curada, ela espera o retorno dos trabalhos de Gênesis. Na novela bíblica, viverá Ziva, casada com Simei (Alexandre Slavieiro) e mãe de três filhos. Como Ana Paula tem quatro herdeiros na vida real, se identificou com a personagem na hora. “Eles seguem Abraão [Zecarlos Machado], mas eu esqueci todo o resto (risos). Preciso estudar tudo de novo, já esqueci completamente minha personagem”, diverte-se.

Apesar de a viagem ao Marrocos ter lhe rendido tamanho susto e a visita ao hospital, ela valoriza a experiência que teve no país africano. “A gente começou a fazer toda a caminhada [dos personagens], em um cenário lindo. Mas foi muito pouco o que a gente gravou, porque logo pararam tudo”, diz.

Mesmo sem nenhuma novela inédita, ela segue no ar na reprise de Jesus, na Record, e aos sábados também aparece no canal pago Lifetime como apresentadora do Lifetime Movies, fazendo comentários sobre o filme exibido na semana.

