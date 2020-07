Griselda (Lilia Cabral) levará uma punhalada nas costas de quem menos espera em Fina Estampa. A marido de aluguel não acreditará nos próprios olhos ao pegar Celeste (Dira Paes) no maior amasso com Baltazar (Alexandre Nero) bem na sua cama. “Você é mesmo muito da safada, não é?”, pisará gostoso a mãe de Amália (Sophie Charlotte).

A mãe de Solange (Carol Macedo) discutirá mais uma vez com o marido na frente da mansão da avó de Quinzinho (Gabriel Pelícia). Entre tapas e beijos, os dois vão aproveitar que a porta estará aberta para se reconciliarem debaixo dos lençóis da protagonista de Lilia Cabral.

“Ah, se a Griselda vê isso. Ela me mata”, comentará a cozinheira ao se jogar nos braços do mau-caráter interpretado por Alexandre Nero nas cenas que serão exibidas nesta quinta (9) no folhetim de Aguinaldo Silva.

O fogo da personagem de Dira Paes, no entanto, vai se apagar rapidamente assim que o motorista de Tereza Cristina (Christiane Torloni) fizer mais um comentário machista entre as preliminares.

Despachado pela mulher, ele dará de cara com Pereirão saindo de seu quarto. “O que está xeretando na minha casa? Não vai me dizer o que achou da minha cama?”, debochará a milionária, que se irritará de vez ao flagrar a sua sócia toda esparramada em seu colchão.

Celeste levantará num pulo ao levar uma tremenda bronca de Griselda. “Você é mesmo muito da safada, não é não?”, encrencará a faz-tudo, enquanto a “amiga da onça” se ajoelha aos seus pés. “Me desculpe. Eu parei, mandei o Baltazar embora. Achei que não foi direito”, lamentará ela, envergonhada.

