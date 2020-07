‘Muito difícil substituir um craque’

Semifinalista do Campeonato Paulista, o Palmeiras dá seus primeiros passos desde a saída de Dudu, recentemente emprestado ao Al Duhail.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Felipe Melo sabe da complexidade de buscar um sucessor para um atleta como o ex-camisa 7, mas destaca a qualidade do grupo.

“O Dudu é craque de bola, ídolo do Palmeiras. Ajudou muito enquanto esteve aqui. É muito difícil você colocar um atleta de futebol para substituir um craque. É muito complicado, muito difícil”, disse o capitão do time em entrevista à TV Bandeirantes.

Emprestado por um ano, Dudu conquistou como protagonista os títulos da Copa do Brasil 2015 e das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro. O atacante deixou o Palmeiras com um retrospecto de 70 gols em 305 partidas, além de 76 assistências.

Felipe Melo comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Santo André Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Mas temos um bom elenco e os atletas que estão jogando na posição do Dudu devem entender que são oportunidades, que estão tendo a oportunidade de ajudar um grande clube a ganhar título”, disse Felipe Melo, já que o Palmeiras briga por vaga na final do Campeonato Paulista.

Com Dudu negociado, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda busca a melhor formação para o Palmeiras. Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, o time defendido por Felipe Melo encara a Ponte Preta, pela semifinal do Estadual.

“É muito difícil você substituir um craque, mas eu já vi muitos grandes clubes perderem craques e surgirem novos. Então, temos atletas jovens e outros que foram contratados, como o Rony, com potencial para virar craques e ídolos do clube”, apostou Felipe Melo.