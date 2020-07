Mulher de Pyong Lee é investigada após acusação de fraude em sorteio de carro · .

O concurso de um carro zero promovido por Sammy Lee, mulher de Pyong Lee, será investigado pela Secap (Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria), do Ministério da Economia. Após denúncias de irregularidades, a ação da influenciadora digital será alvo de inspeção. A informação foi confirmada pela assessoria da secretaria ao ..

Em maio, a mulher do ex-participante do BBB20 anunciou um sorteio de um veículo zero quilômetro via Instagram. A promoção foi autorizada e certificada pela Secap.

Os interessados no carro –um Renault Kwid– deveriam cumprir uma série de regras, como seguir outros 55 perfis de parceiros e comentar na publicação oficial, para ganhar um “número da sorte”. A extração da sequência numérica campeã seria a partir da Lotomania de 5 de junho.

No entanto, uma confusão envolvendo os organizadores alterou a data da ação, os parceiros relacionados e, por consequência, os números dados para os participantes. O concurso terminou apenas em 12 de junho, com os dados da Lotomania daquele dia.

Diante das alterações, seguidores apontaram irregularidades no sorteio. Em junho, Giselly Laiure, 20 anos, registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia de Joinville, Santa Catarina. Ela afirma ser a ganhadora da extração feita em 12 de junho e denuncia que os números da sorte foram alterados.

No início deste mês, a estudante Tayna Bertoglio, 22, entrou com um processo contra a mulher do ex-BBB e os organizadores da promoção. Ela aponta ser a ganhadora do veículo por ter os números da sorte do dia 5 de junho.

Sammy Lee posa com o carro zero sorteado por ela

A jovem iniciou uma ação no valor de R$ 50 mil, que corre no Tribunal de Justiça da Comarca de Tatuí, no interior de São Paulo. Ela deseja receber o carro, no valor de R$ 34.990, além de indenização por danos morais de, no mínimo, R$ 15 mil.

Agora, com a investigação aberta pela Secap, ambas as jovens esperam que a confusão causada pelo concurso seja resolvida. Elas têm a esperança de serem reconhecidas vencedoras.

“Espero que eles possam assumir finalmente que erraram. Aliás, errar é humano e reconhecer o erro é sábio”, disse Giselly. “Estou bem confiante que o resultado vai ser positivo para mim. Só aguardando com paciência, mas confiante”, comentou Tayná.

A reportagem entrou em contato com a Quasar Treinamento e Eventos, responsável pelo concurso, e com a assessoria de Sammy, mas não teve retorno até a conclusão deste texto.

Confira a íntegra do comunicado da Secap sobre a investigação:

“Primeiramente, esta Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, do Ministério da Economia, informa sua competência para autorizar e fiscalizar as operações previstas na Lei nº. 5.768, de 1971, nos termos do art. 26 da Lei nº. 13.756, de 2018.

Neste sentido, autorizou a promoção comercial ‘2020 com Carro Novo’, por meio do Certificado de Autorização nº. 04.008210/2020, realizada pelas empresas Quasar Treinamentos e Eventos Ltda., Sammy Marketing Ltda., Lily Intimates, AMC Design Produção e Comércio de Jóias Eireli ME, Número Onze, Data Case, O Corpo Explica, Dra Harmonização Facial, Exclusive Car, Grupo Gatti Marketing e Entretenimento.

Ocorre que recebeu várias denúncias a respeito de irregularidades na apuração, o que ensejou a instauração do Processo Administrativo nº 18101.100632/2020-51, para apurar a possibilidade de descumprimento do plano de operação da campanha em comento, nos termos do art. 13 da Lei nº. 5.768, de 1971, o qual se encontra na fase de defesa.”

