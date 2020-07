Muller chama São Paulo de ‘timeco’, diz que Volpi falha em toda decisão e prevê mais um vexame no Brasileiro

Atacante do time bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1992 e 93, entre outras conquistas, Muller detonou o São Paulo após mais um vexame nesta quarta-feira. O Tricolor perdeu por 3 a 2 para o Mirassol e foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista.



Em vídeo postado no Instagram, o ex-jogador, símbolo de uma era de conquistas do clube, chamou o São Paulo de “timeco”, cornetou o goleiro Tiago Volpi pela falha no terceiro gol do Mirassol e disse não ter esperança de uma boa campanha no Brasileirão.

“Mais uma vez o meu Tricolor dá vexame dentro de casa. Bem verdade que o São Paulo dominou o segundo tempo inteiro, mas foi um domínio falso, porque não criou nenhuma chance de gol, não trabalhou a bola, só chuveirinho”, disse Muller.

“E o Mirassol foi lá, em uma falha do Volpi. Toda vez em decisão e jogo importante, o Tiago Volpi falha. E mais uma vez falhou e o jogador pegou de bate pronto”, continuou o ex-atacante.

Zé Roberto comemora após marcar para o Mirassol sobre o São Paulo Fernando Roberto/Ag Futpress

“Agora temos que esperar o Campeonato Brasileiro, mas, sinceramente, não estou com esperança nenhuma no Brasileiro, porque os times tem mais qualidade, e esse timeco do São Paulo vai dar vexame de novo. Tem que mudar muita coisa, presidente. Muita coisa”, completou.

O São Paulo estreia na Serie A daqui dois domingos, no dia 9, contra o Goiás, fora de casa. Sem o Paulistão, a equipe joga fora a última oportunidade de vencer um título em 2020, já que Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil duram até o começo do ano que vem.