Mundo Mistério: série de Felipe Castanhari na Netflix ganha teaser

A Netflix acaba de divulgar o teaser de apresentação de Mundo Mistério, nova produção original, que será apresentada por Felipe Castanhari. A série documental irá explorar mistérios da história e da ciência, de maneira didática e divertida, ao longo de oito episódios. Confira o vídeo.

Cada episódio irá abordar um tema diferente, e irá contar com animações e filmagens em diferentes lugares, para oferecer uma maior riqueza de detalhes. Também haverá a participação de atores, para ajudar a apresentar os mistérios, como a Dra. Thay (Lilian Regina), cientista responsável pelas pesquisas do Complexo Curie, onde a série se passa, o zelador Betinho (Bruno Miranda) e o supercomputador Briggs, dublado por Guilherme Briggs.

Os episódios têm a duração de 30 minutos e contam com roteiro do próprio Castanhari, e colaboração artística de Rob Gordon e Israel Motta. Abaixo, você pode conferir os temas de cada episódio da série, com o título divulgado.

Episódio 1: Os mistérios do Triângulo das Bermudas

Episódio 2: Os 20 milhões de mortos da Grande Peste

Episódio 3: Aprendendo a viajar no tempo

Episódio 4: Do lobo ao cão

Episódio 5: Apocalipse zumbi. E se fosse real?

Episódio 6: A grande extinção

Episódio 7: O caminho para a superinteligência artificial

Episódio 8: Aquecimento global. Uma grande conspiração?

Mundo Mistério chega ao catálogo da Netflix no dia 4 de agosto.