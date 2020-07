MWC 2021: maior feira mobile do mundo é planejada com pandemia em mente

A Mobile World Congress (MWC) foi um dos primeiros eventos de tecnologia a serem cancelados em 2020 por causa do coronavírus. Com isso, a próxima edição da feira está sendo organizada com a pandemia em mente, segundo a GSMA Association.

Marcada para 1° de março de 2021, a feira já está em planejamento, e os organizadores trabalham em soluções extras de segurança e limpeza para o caso de o evento acontecer presencialmente. Ainda assim, a equipe da GSMA não descarta a possibilidade de ter que mudar o formato da feira por causa da pandemia.

A MWC 2020 foi cancelada por causa do coronavírus.Fonte: Reuters

“A MWC 2020 nos ensinou a ser flexíveis e a ter respostas rápidas para informações emergentes”, explicou um porta-voz da GSMA em resposta ao TechRadar. “Além das mudanças físicas, estamos desenvolvendo um plano de comunicação para garantir que todas as partes interessadas tenham informações com regularidade”.

Elementos virtuais

Além de trazer mudanças físicas e mais transparência, a MWC 2021 contará com “elementos virtuais” para garantir mais flexibilidade aos participantes. Segundo a GSMA, a organização está buscando formas de oferecer conteúdos e reuniões online para quem não puder viajar até o evento, que acontece em Barcelona, na Espanha.

“Durante a MWC, há cerca de 2 milhões de encontros, com milhões em negócios fechados e interações sociais valiosas que unem a indústria”, disse a GSMA. “Para aqueles que não puderem viajar na época, estamos trabalhando para disponibilizar elementos de maneira virtual”.

As declarações da GSMA sobre a Mobile World Congress são bastante otimistas em relação à pandemia. Recentemente, os organizadores da CES 2021, que acontece no começo do ano, anunciaram que a feira ocorrerá exclusivamente online em sua edição do ano que vem ainda por conta da covid-19.