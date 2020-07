Na CNN, Monalisa Perrone confessa que tem medo do futuro pós-pandemia · .

Monalisa Perrone confessou que tem medo do futuro pós-pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Durante o Expresso CNN, da CNN Brasil, desta quinta-feira (16), a jornalista comentou sobre sua rotina durante o período de isolamento social e destacou que só sai de casa para trabalhar no canal de notícias.

A conversa sobre o tema começou após a jornalista Thaís Herédia apresentar uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O estudo afirma que os brasileiros estão com muito medo de voltar a frequentar bares, shoppings e lojas em geral, mesmo após a pandemia.

“Desde que começaram as restrições, quarentena, pandemia, nunca mais fui em lugar nenhum. Supermercado é por aplicativo. Shopping reabriu e não botei o pé. Não olhei a reabertura do comércio. [Minha rotina] É do trabalho para casa, da casa para o trabalho por uma série de questões, mas também pelo receio de como será”, relatou Monalisa.

Em seguida, a âncora questionou a colega de jornal sobre a rotina dela após as medidas de flexibilização da quarentena: “Já fui ao shopping, fui comprar um presente com o meu filho de aniversário de um ano de namoro dele e foi muito impressionante, o clima muito ruim. Também fui uma vez ao restaurante”.

“Meninas, por isso que vocês estão magras, inclusive. Porque não vão no supermercado, não comem, estão bonitas”, brincou Caio Junqueira após a fala de Thaís.

