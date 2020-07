Na guerra contra a Netflix, Amazon e Globoplay batem cabeça com séries repetidas · .

Na guerra dos streamings dominada pela Netflix, a concorrência bate cabeça com uma oferta de séries repetidas. Um total de 22 atrações está disponível tanto no Globoplay quanto no Prime Video, da Amazon, casos de Supernatural e Modern Family (2009-2020). Essa interconexão prejudica as rivais que lutam na busca por novos assinantes.

No primeiro dia deste mês, a comédia Modern Family entrou no Prime Video, derrubando a exclusividade do Globoplay. Quem quiser ter acesso fácil para maratonar a comédia cinco vezes vencedora do Emmy agora conta com duas opções de assinatura. Assim, nenhuma das plataformas pode gritar aos quatro cantos que só ela tem a série premiada no seu catálogo.

O mesmo ocorre com a lendária Arquivo X (1993-2002; 2016-2020). As 11 temporadas do drama cultuado chegam no Prime Video nesta quarta-feira (7). Até então, ela só poderia ser vista na íntegra no streaming da Globo.

A disputa por conteúdo tem essa repetição como consequência. As séries American Horror Story e Homeland (2011-2020), que estão no Prime Video como parte do acordo da Amazon com a Disney, já constavam no catálogo do Globoplay. Este, por sua vez, adquiriu algumas produções que desfrutavam certo destaque na rival, de Damages (2007-2012) a The Mentalist (2008-2015).

Por muito tempo, Parks and Recreation (2009-2015) e The Office (2005-2013) eram exclusividades do Prime Video, fator decisivo para não só atrair assinantes como mantê-los. Como ambas agora estão disponíveis no Globoplay, essa outra opção pode levar a pessoa a mudar de streaming, não ficando mais preso ao serviço que era o único a disponibilizar sua série preferida.

Outras séries que estão duplicadas no Globoplay e Amazon: Will & Grace (1998-2006; 2017-2020), Elementary (2012-2019), Dawson’s Creek (1998-2003), The Shield (2002-2008), House (2004-2012), Smallville (2001-2011), The Night Shift (2014-2017), The Vampire Diaries (2009-2017), Dexter (2006-2013), The Good Wife (2009-2016), Masters of Sex (2013-2016), The Magicians (2015-2020) e The Walking Dead.

Exclusividade

Para equilibrar isso, cada concorrente direta da Netflix tem séries exclusivas no streaming, que viram âncoras da plataforma. É o caso do Globoplay com The Good Doctor, The Big Bang Theory (2007-2019), Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009), Manifest, Revenge (2011-2015) e Killing Eve, entre outras.

O Prime Video tem cartas na manga de luxo, do nível de The Marvelous Mrs. Maisel (vencedora do Emmy) e Transparent (2014-2019, dona de um Globo de Ouro). Além de outras produções originais, a plataforma conta com comédias aclamadas à disposição do assinante, como Seinfeld (1989-1998, que retornou de surpresa), Two and a Half Men (2003-2015) e How I Met Your Mother (2005-2014).

