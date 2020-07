Na madrugada, Jornal da Globo é mais visto do que todos os programas de Record e SBT · .

Exibido das 23h54 até 0h50 da madrugada desta quarta-feira (8), o Jornal da Globo marcou 8,8 pontos de média e atraiu a audiência de 22,2% dos televisores ligados no horário na Grande São Paulo. Com o resultado, o noticioso de Renata Lo Prete foi mais visto do que todos os programas de Record e SBT na terça (7).

Antes do Jornal da Globo, o Cine Holliúdy anotou 22,7 pontos e superou todos os episódios de Aruanas, que era exibida nessa faixa até semana passada; na sequência, Manifest – O Mistério do Voo 828 registrou 13,7 de média, seu melhor desempenho desde abril.

Na emissora de Silvio Santos, Roda a Roda (8,1 de média), As Aventuras de Poliana (7,9) e Chiquititas (7,6) foram os que deram mais ibope –o Cupom Premiado Baú, no ar de 20h58 às 21h, marcou 8,4, mas é apenas um sorteio entre duas atrações do horário nobre.

O Cidade Alerta, apesar do resultado abaixo da média, com 7,4 pontos, ficou no topo da Record. O policialesco foi seguido por Jornal da Record (7,0) e a dobradinha vespertina Balanço Geral e A Escrava Isaura, ambos com 6,4.

Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT em 7 de julho:

Média do dia (7h/0h): 15,7 Bom Dia São Paulo 6,2

Bom Dia Brasil 8,3

Encontro com Fátima Bernardes 6,1

SP1 11,8

Jornal Hoje 11,6

Sessão da Tarde: Vitórias de Uma Vida 11,9

Êta Mundo Bom! 21,1

Malhação 19,5

Novo Mundo 19,3

SP2 23,9

Totalmente Demais 29,3

Jornal Nacional 29,9

Fina Estampa 32,5

Cine Holliúdy (estreia da reprise) 22,7

Manifest – O Mistério do Voo 828 13,7

Jornal da Globo 8,8

Conversa com Bial 6,5

Homeland – Segurança Nacional 4,8

Corujão: Refém 4,3

Hora 1 4,2





Média do dia (7h/0h): 5,4 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 1,9

Balanço Geral Manhã (rede) 1,1

Balanço Geral Manhã (local) 2,8

Fala Brasil 3,5

Hoje em Dia 3,4

JR 24H (Manhã) 3,9

Balanço Geral 6,4

A Escrava Isaura 6,4

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,3

JR 24H (Tarde 1) 3,7

Cidade Alerta 7,4

JR 24H (Tarde 2) 7,1

Jornal da Record 7,0

Apocalipse 6,1

Jesus 4,9

Cine Record Especial: Assalto Sobre Trilhos 4,3

JR 24H (Madrugada) 2,3

Inteligência e Fé 0,8

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 5,1 Primeiro Impacto 3,0

Bom Dia & Cia 4,9

Triturando 3,8

Casos de Família 4,4

O Que a Vida me Roubou 5,9

Betty a Feia em NY 6,1

SBT Brasil 5,3

Roda a Roda 8,1

Cupom Premiado Baú 8,4

Chiquititas 7,6

As Aventuras de Poliana 7,9

Cúmplices de um Resgate 7,2

Programa do Ratinho 7,2

Cine Espetacular – Maré Negra 5,2

The Noite 3,5

Operação Mesquita 2,3

Triturando (reapresentação) 1,9

Primeiro Impacto 2,1







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

