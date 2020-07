Nesta quinta-feira (16), Petrix Barbosa anunciou que será pai “na melhor hora possível”. Em uma publicação no Instagram, o ginasta e participante do Big Brother Brasil 20 compartilhou imagens da namorada, Joline Heitmann, grávida do primeiro filho do casal. Durante a participação no reality da Globo, ele foi considerado um “chernoboy” pelo público, devido ao seu comportamento inadequado com as sisters.

“Eu amo você, bebê! Eu vivo sonhando! Eu vivo lutando para que os meus sonhos e das pessoas que eu amo se realizem! E quando eu (nós) menos esperava, o universo me abençoa realizando o meu maior sonho”, afirmou o ginasta na publicação.

“A melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas incomparavelmente. E, sem dúvida, na melhor hora possível e quando mais precisava. Nos trazendo amor, muita força e esperança! Baby, papai e mamãe te amam mais que tudo e mal podemos esperar para te ter nos braços”, complementa o brother.

Na postagem, Petrix compartilha uma série de fotos e um vídeo do casal em Nova York (EUA), onde eles passam o período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Pela ferramenta Stories da rede social, o atleta também compartilhou uma foto do ultrassom do bebê, na qual aparece os pés de seu filho.

Petrix Barbosa foi eliminado do BBB20 com 80,27% de rejeição. No confinamento, o público criticou as atitudes do participante, que chacoalhou os seios de Bianca Andrade (Boca Rosa), esfregou suas partes íntimas na cabeça de Flayslane Raiane e integrou um plano para “testar a fidelidade” de Mari Gonzalez.

Após campanhas do público em prol da expulsão do atleta, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar os supostos assédios que ele teria cometido no programa.

