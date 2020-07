Na reta final, As Aventuras de Poliana tem semana menos vista em dois anos de SBT · .

Prevista para chegar ao fim no próximo dia 13, As Aventuras de Poliana vai na contramão da maioria das novelas e está com cada vez menos audiência em sua reta final. Exibida após Chiquititas, a trama escrita por Iris Abravanel teve o seu pior desempenho semanal em mais de dois anos de exibição no SBT.

Os capítulos que foram ao ar entre 29 de junho e 3 de julho marcaram 7,6 pontos de média. Na sexta (3), Poliana anotou 7,1 pontos, o pior ibope da novelinha em 2020.

Desde então, o recorde negativo de desempenho semanal era o do período entre 23 e 27 de dezembro de 2019, no Natal, quando menos televisores ficam ligados. Naquela semana, a trama marcou 7,7 de média.

Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na sexta-feira (3):

Média do dia (7h/0h): 16,2 Bom Dia São Paulo 6,9

Bom Dia Brasil 9,2

Encontro com Fátima Bernardes 6,9

SP1 11,6

Jornal Hoje 12,0

Sessão da Tarde: Roubo Nas Alturas 11,2

Êta Mundo Bom! 21,1

Malhação 19,3

Novo Mundo 20,1

SP2 24,5

Totalmente Demais 29,1

Jornal Nacional 30,2

Fina Estampa 32,6

Diário de Um Confinado (apresentação especial) 33,3

Globo Repórter 22,9

S.W.A.T. 14,3

Jornal da Globo 9,3

Conversa com Bial 6,5

Homeland – Segurança Nacional 5,3

Corujão 1: Hector e a Procura da Felicidade 4,6

Corujão 2: Eu, Tu, Eles 3,8





Média do dia (7h/0h): 6,0 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,2

Balanço Geral Manhã (rede) 1,4

Balanço Geral Manhã (local) 3,1

Fala Brasil 3,9

Hoje em Dia 5,0

JR 24H (manhã) 5,3

Balanço Geral SP 7,7

A Escrava Isaura 8,6

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,9

JR 24H (tarde 1) 3,7

Cidade Alerta 7,6

JR 24H (tarde 2) 7,4

Jornal da Record 7,5

Apocalipse 6,5

Jesus 4,6

Super Tela: Sete Vidas 4,3

JR 24H (madrugada) 2,5

Inteligência e Fé 1,0

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 4,7 Primeiro Impacto 3,4

Bom Dia & Cia 5,0

Triturando 3,3

Casos de Família 3,6

O Que a Vida me Roubou 5,2

Betty a Feia em NY 5,0

SBT Brasil 4,4

Roda a Roda 7,3

Cupom Premiado Baú 7,7

Chiquititas 6,5

As Aventuras de Poliana 7,1

Cúmplices de um Resgate 6,0

Programa do Ratinho 5,1

Tela de Sucessos: A Filha do Chefe 4,7

The Noite 3,5

Operação Mesquita 2,4

Triturando (reapresentação) 1,7

Chaves 1,5







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

