Nadja Haddad chora e se afasta do SBT após marido testar positivo para Covid-19 · .

Nadja Haddad precisou se afastar do SBT após o marido, Danilo Joan, testar positivo para a Covid-19. A apresentadora de 36 anos chorou ao comunicar a pausa nas gravações do Bake Off Brasil e informar o estado de saúde do parceiro, que é prefeito de Cajamar, interior de São Paulo. “Ele foi pego. Infelizmente. Graças a Deus, ele tem uma saúde de ferro, é um homem forte e tem uma imunidade forte”, disse ela.

Pela ferramenta Stories do Instagram, a funcionária do SBT falou sobre a questão familiar. “Meu marido testou positivo para Covid-19”, contou, aos prantos. “Eu estou negativa. Acabei de fazer o exame. Felizmente, não estou com o problema. Aqui olha: ‘não reagente'”, completou ela, ao mostrar seu exame.

Nadja fez um teste rápido para tirar a dúvida. No entanto, ela se submeterá ao PCR, principal análise para identificação do vírus. “É um exame mais profundo. Vou ficar afastada por alguns dias das gravações até sair o resultado desse exame. Mas eu não estou com o problema. Felizmente não estou”, frisou a jornalista.

Ao ., a assessoria de imprensa do SBT confirmou o afastamento inicial de Nadja das gravações da sexta temporada do Bake Off Brasil. “Tudo sendo feito conforme o protocolo. Se ela testar positivo, iremos parar as gravações. Ela se encontra sem sintomas. Seguimos protocolos da Organização Mundial de Saúde. Só volta a gravar semana que vem, se der negativo”, disse a emissora.

Marido vítima de boatos

Danilo Joan, de 37 anos, gravou um depoimento em vídeo no Instagram. Como prefeito de Cajamar, ele fez os exames no Hospital de Campanha do município. “Eu sempre disse que o dia que eu sentisse sintomas, poderiam me trazer pra cá, que eu me trataria. Confio 100% no trabalho que é feito aqui”, declarou o político.

“Acabei de testar positivo. Nós fizemos o teste rápido. Na última sexta-feira (3), comecei a sentir um pouco o nariz escorrendo. Entrei em contato imediatamente com o responsável pelo hospital, que disse que poderia ser, simplesmente, uma gripe. Sempre tive problemas de sinusite”, detalhou.

Joan apresentou os sintomas mais fortes no sábado (4). “Comecei a sentir os calafrios e tudo mais. O doutor pediu e, nesta semana, fiquei mais resguardado, trabalhando somente em home office. A gente estava esperando o sétimo dia para que eu pudesse vir aqui e fazer o teste rápido”, relatou.

Em seu depoimento, o prefeito denunciou ter sido vítima de boatos sobre sua gestão. “Infelizmente, até nesses momentos a gente vê pessoas maldosas falando que eu estava no Hospital Sírio-Libanês. Confio 100% no trabalho que é feito na cidade. Sou responsável por tudo. Jamais procuraria ajuda se não fosse aqui. Tenho compromisso e sei que o que temos aqui é do bom e do melhor”, avisou.

“Fiz de tudo para poder trabalhar e não contrair [o vírus]. Muita gente sabe que eu moro com a minha sogra e a gente tem medo de prejudicar as pessoas que estão a nossa volta. A gente que está na linha de frente e correndo risco, ainda tem que se deparar com certo tipo de piadinha”, reclamou.

Emocionado, o marido de Nadja avisou que se sente bem e vai seguir as recomendações médicas para sua recuperação. “Quanto mais mentiras vocês espalharem, mais vou trabalhar, mais a gente vai fazer, mais a cidade vai andar e mais vai evoluir”, desabafou.

“Vou me resguardar. Trabalhar em home office nesta semana para voltar com a força total. Sei que nosso trabalho está começando e sei que a gente tem uma longa missão pela frente. Não deixem de orar pela minha vida, pela minha família, pela cidade”, finalizou.

Confira publicações de Nadja Haddad e Danilo Joan:

