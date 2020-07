Naldo se desculpa por posts pornográficos após ter perfil invadido por hacker · .

Naldo Benny publicou um vídeo com pedido de desculpa após ter seu perfil no Instagram hackeado na madrugada desta terça (21). Os invasores haviam publicado fotos e vídeos eróticos na linha do tempo e nos Stories. “Graças a Deus posso vir aqui agora e deixar uma mensagem para vocês de pedido de desculpas”, declarou o cantor.

O Instagram de Naldo conta com quase dois milhões de seguidores e teve até a foto de perfil trocada. Um dos posts dizia: “estou com safadeza vírus, vem me contaminar”. O invasor chegou até a interagir com seguidores do cantor em mensagens privadas.

No Twitter, o nome do músico foi parar nos assuntos mais comentados e acabou virando meme. Internautas começaram a brincar até com a admiração de Naldo pelo cantor norte-americano Chris Brown. Veja algumas das reações:

A senha da conta do Naldo benny deve ser águadecoco pic.twitter.com/0Bh8xk2OHI

— 𝒎𝒂𝒕𝒉𝒆𝒖𝒔 ⚡ (@vittarellax) July 21, 2020

Naldo Benny teve seu instagram hackeado, fotos de mulheres nuas estão sendo postadas, e adivinha quem segue o Naldo? Sim, a mãe do Chris Brown e provavelmente ela está vendo tudo isso. pic.twitter.com/GoU5Y9JuE6

— CB NOW 💥 (@CBnowblog) July 21, 2020

possíveis senhas do Naldo: – Naldo

– Benny

– ChrisBrown

– WillSmith

_ AmordeChocolate

— 🔥💾 Cid Cidoso (@naosalvo) July 21, 2020

Hackearam o perfil do Naldo Benny e os comentários 😂😂😂 pic.twitter.com/PW0Nf9VXn0

— Salt n Pepa 🐺 24/07 (@eileones) July 21, 2020

Somente horas depois dos posts impróprios, Benny conseguiu recuperar sua conta. “Tive minha conta invadida e não conseguia falar com meu produtor, que é quem cuida dessa área. Ele, por estar dormindo… Conseguimos falar depois de muita insistência. E era difícil contato até pela hora, agora são quatro e pouco da manhã”, explicou.

“De forma alguma ia brincar com isso, com postagens desse nível, assuntos desse nível. Sei que aqui tem família, pessoas que me seguem, que sabem que eu faço um trabalho sério e são pessoas do bem, que estavam torcendo por mim”, afirmou o cantor, agradecendo ao apoio dos fãs e de sua mulher, Ellen Cardoso.

“Peço desculpas pelas postagens, sofremos muito aqui, tanto eu, quanto minha mulher e minha equipe, tentando resolver isso, mas conseguimos. Infelizmente existe inveja, recalque, mas Deus é maior e vamos para cima”, declarou.

Naldo também afirmou que vai tomar medidas legais quanto ao acontecido. “Já estamos tomando as medidas de segurança, as mais rápidas e mais seguras possíveis, acionando advogado e tal. Queria deixar essa mensagem para vocês”, avisou. “[Estou] sempre trazendo uma parada maneira para vocês, nada de conteúdo que possa deixar a galera impactada de uma forma estranha”, finalizou ele.

