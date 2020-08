Os efeitos da pandemia de COVID-19 nos balanços financeiros dos clubes brasileiros começam a aparecer de forma negativa e logo com o mais bem-sucedido dos últimos anos: o Flamengo.

Nesta sexta-feira, o atual campeão carioca, brasileiro e sul-americano publicou seus resultados do segundo trimestre de 2020 e revelou prejuízo para o primeiro semestre deste ano de R$ 26,167 milhões.

Como comparação, nos primeiros seis meses de 2019, o clube da Gávea conseguiu superávit de R$ 38,693 milhões.

Este é o pior resultado financeiro do Fla desde 2013 (prejuízo de R$ 10 milhões), primeiro ano da presidência de Eduardo Bandeira de Mello, que marcou a reestruturação das contas.

Até agora, em 2020, o Flamengo teve receita líquida de R$ 320,018 milhões, quase R$ 80 milhões a menos com relação ao mesmo período de 2019 – R$ 397,399 milhões.

O clube sofreu forte queda nas receitas de “Mídias Digitais e Serviços On Demand” (R$ 192 mil neste ano contra R$ 37,61 milhões em 2019) e venda de jogadores (R$ 144,299 milhões na atual temporada e R$ 213,712 milhões na anterior).

O clube teve déficit mesmo com as despesas se mantendo próximas às registradas no primeiro semestre do ano passado.

Presidente Rodolfo Landim durante 'live' do Flamengo no Maracanã em 2020

Em 2020, elas somaram R$ 286,843 milhões, pouco abaixo de 2019, R$ 293,980 milhões. Os salários, por exemplo, também sofreram pouca variação – R$ 103,207 milhões neste ano contra R$ 96,219 milhões do período anterior.

Ao explicar o impacto da pandemia em suas finanças, o Flamengo não se mostrou otimista para o futuro.

“O Surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos que afetarão os exercícios futuros”, começou.

“Ainda hoje, não é possível indicar com precisão o fim da crise”, decretou o clube rubro-negro.