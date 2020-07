Aos 57 anos, Solange Frazão segue uma rotina bem disciplinada de exercícios físicos e alimentação saudável para manter o corpo em forma. A eterna musa fitness acredita que hoje alcançou sua melhor forma física, espiritual e emocional graças à sua mentalidade focada na saúde. “Não existe milagre. O que existe é dedicação, força de vontade, coragem, constância e confiança”, afirma.

Em conversa com o ., a apresentadora fala que, com a passagem dos anos, precisou adaptar seus treinos para não comprometer a musculatura, as articulações e os ligamentos. “Sei que atravesso a segunda fase da minha vida e tenho consciência de que devo proteger mais minhas articulações, por isso não devo mais praticar algumas modalidades de alto impacto que eu amava”, explica.

Com a pandemia da Covid-19, Solange passou a fazer lives com exercícios nas redes sociais e a compartilhar sua rotina. “Encaro o momento como um grande desafio. Não desanimar é a chave principal. Eu me adaptei bem, não só nessa fase da pandemia, como em muitas outras da minha vida que precisei me reinventar e amadurecer”, diz ela, que readaptou os treinos com o material que possui em casa.

“Musculação de segunda à sexta em nível avançado, com mais pesos e repetições, e aeróbio de baixo impacto, três vezes por semana, com escada ou corrida leve, durante 30 minutos”, detalha. “Estou matando a saudade dos velhos tempos, fazer ginástica sem material nenhum. Sou da época em que academias eram para poucos”, conta. A empresária ainda acrescentou meditação e alongamento.

Solange Frazão curte dia na praia e de biquíni, e impressiona pela boa forma aos 57 anos

Sobre a alimentação, Solange afirma que conta com o acompanhamento de uma nutricionista. Por sua experiência de vida e por conhecer bem o seu corpo, ela sabe quais alimentos incluir e tirar de sua dieta. “Estou focada na minha longevidade e qualidade de vida. Faz mais ou menos quatro anos que deixei o açúcar e a farinha branca. Estou adorando o resultado de também evitar glúten e lactose.”

Como resultado, ela sentiu melhora na sua disposição e a mente mais leve, além de benefícios para a pele. Solange tem preferência por alimentos naturais e toma o cuidado de se manter sempre hidratada. “[Gosto de] comida que venha da terra. Tomo mais de dois litros de água diariamente e tenho um ritual de desintoxicar o corpo; água com limão ao acordar e suco verde”, ensina.

“Uso alguns suplementos como colágeno, whey proteína, vitamina C e B12, ômega 3 e glutamina, prescritos pela minha nutricionista”, compartilha ela, que também fala sobre a importância dos exercícios físicos durante a quarentena: “Equilibra todo o nosso ser como pessoa emocional e física. O mais importante é não desistir e não se deixar levar pela ansiedade deste momento”, aconselha.

Solange ainda revela que acredita ser diferente de outras influenciadoras fitness das redes sociais por causa de seu verdadeiro foco. “Nunca busquei apenas ter um corpo invejado, perfeito ou coisa parecida. Para mim, o principal sempre foi a busca pela saúde plena e pela longevidade. Ganhei o corpo como consequência”, assegura. “Desde sempre pensei no meu futuro.”

