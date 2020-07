Um dos participantes mais polêmicos de toda a história de A Fazenda, Theo Becker diz que ainda enfrenta consequências negativas pela participação que fez no reality show da Record. O ator de 43 anos defende que a direção do programa lhe causou um “mal” com a criação do personagem do “louco” e que, por isso, ele até já desistiu de sonhar com um retorno à TV.

“Fiquei muito tempo rancoroso com essas pessoas que me fizeram mal e que esconderam meu personagem em A Fazenda. Implorei a Deus que tirasse de mim meu sentimento de vingança”, confessou Becker em entrevista para Daniela Albuquerque no programa Sensacional, que vai ao ar às 22h45 desta quinta-feira (9) na RedeTV!.

O ator contou que se livrou do sentimento ruim após uma “epifania” no ano passado. Segundo ele, o único que o apoio foi Britto Júnior, que apresentava A Fazenda 1, edição de Theo Becker.

“A única pessoa que me ajudou foi Britto Jr. Um dos que podem dizer: ‘Theo Becker, louco de A Fazenda, foi uma criação da direção do programa’. Eu tenho como provar isso”, soltou o ex-peão.

Pai de Thor, 3 anos, que está escalado para a novela Nos Tempos do Imperador, da Globo, Theo comenta sobre a carreira do filho na entrevista para a RedeTV!. Ele mesmo, no entanto, não tem mais sonhos de voltar a ser escalado para fazer novelas.

Theo Becker com Daniela Albuquerque: entrevista exclusiva foi gravada antes da pandemia

“Não me permito mais sonhar com a minha volta na televisão. Mataram isso dentro de mim. Acredito que seja possível acontecer, mas não me permito mais sonhar”, admitiu Theo. “Só vivendo esses dez anos [desde a A Fazenda] que eu vivi para entender”, reclamou o ator.

Em 2018, ele fez uma grande preparação para conseguir o papel principal em Jesus, que acabou ficando com Dudu Azevedo. No mesmo ano, ele voltou à Record para interpretar Labão na minissérie Lia, que foi seu primeiro personagem na emissora desde Mutantes (2008) –antes, ele fez Caminhos do Coração (2007), Prova de Amor (2005) e A Escrava Isaura (2004).

