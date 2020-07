‘Não podemos viver mais como há 100 anos atrás’

[ad_1]



O dia 25 de julho marca na cidade de Liverpool o evento ‘Pride in Liverpool’, festival que celebra a diversidade e combate a discriminação contra a população LGBTQ+. Aproveitando a data, o brasileiro Richarlison afirmou neste sábado em entrevista publicada pelo site oficial do Everton que um atleta gay seria bem-vindo no vestiário do clube.

“Eu acho que o futebol está se tornando mais inclusivo como deveria”, disse o atacante. “O mundo mudou muito, não podemos mais viver como as pessoas viviam há 100 anos atrás. Somos todos iguais e devemos ser tratados dessa maneira. Por que não no futebol? Não podemos ser uma bolha no mundo”, completou.

Não existem até o momento jogadores abertamente homossexuais na Premier League. O próprio Everton ressaltou no seu site que o ex-atleta do clube, Thomas Hitzlsperger, esperou a aposentadoria para assumir publicamente sua sexualidade.

Richarlison comemora gol contra o Southampton pela Premier League Getty Images

“Eu não acho que teria problema aqui ou em qualquer lugar. Todos tem que ser tratados primeiramente com respeito e igualdade. Eu li uma carta enviada à imprensa por um atleta gay da Premier League, contando a situação que ele vive e como isso afeta sua saúde mental, que ele tem receio de contar para seus companheiros, com medo que as coisas fiquem ainda piores. Não deveria ser assim”, disse Richarlison.

O lateral Digne também foi entrevistado pelo site oficial do clube e manteve o mesmo discurso do brasileiro.

“Reagiríamos normalmente, não teríamos nenhum problema com isso. Os jogadores estão abertos, conversamos sobre todos assuntos. Ninguém deveria ficar chocado e tudo estaria bem. É algo normal”, declarou o francês.