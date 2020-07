Com um posicionamento direto em suas avaliações, a jornalista Ailin Aleixo conquistou fama de carrasca no Top Chef Brasil, reality gastronômico da Record que estreia sua segunda temporada nesta quarta-feira (15). Ela, no entanto, rejeita esse rótulo e avisa que os competidores e os profissionais da área “não precisam ter pavor” dela.

Única jurada das disputas gastronômicas brasileiras que não é chef de cozinha, Ailin explicou que, com a repercussão do programa no ano passado, um novo público passou a se interessar por seu trabalho. “Sou jornalista e crítica gastronômica, então é interessante ver as pessoas se aproximando, principalmente em redes sociais, meio sem saber o que eu faço da vida”, disse ela.

Na coletiva virtual promovida pela Record na última segunda-feira (13), Felipe Bronze, apresentador do reality, aproveitou a conversa para brincar com a jornalista, que já foi sua inimiga no passado, sobre a fama de malvada: “Sem falar que agora tem muito mais gente com medo de você do que tinha antes, pois ficou mais conhecida”.

“O medinho rola. Agora, o problema é quando reabrirem de vez os restaurantes, a gente provavelmente vai estar no auge da segunda temporada. Eu acho que vai rolar um certo pavor de uma galera, não precisa ter pavor de mim. Não sou tão má”, respondeu Ailin, aos risos.

A jornalista também comentou sobre como ela concilia o seu lado pessoal com as análises dos pratos da disputa: “Crítica gastronômica, como crítica de tudo, é pautada por critérios mensuráveis, como textura, temperatura e tempero. Mas tudo tem a pessoa física por trás. Eu tento fazer o máximo para os meus gostos pessoais ficarem de fora pois, obviamente, eu gosto mais de uma coisa do que de outra. Mas eu sei como todos os ingredientes devem ser preparados e tratados.”

“É muito difícil numa prova de coisas que eu amo de paixão, como lasanha, pizza, eu não ficar felizinha. Óbvio que vou ficar felizinha, vou comer vários pratos daquilo. É uma coisa que se aprende, critérios práticos de comida. Eu brinco de construção de paladar, biblioteca sensorial: quanto mais você come e entende, mais você reconhece uma coisa bem ou mal feita”, complementou a jurada.

As gravações do reality foram interrompidas em março, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A produção da disputa utilizou o período longe das câmeras para elaborar, em conjunto com autoridades de saúde nacionais e internacionais, os protocolos que serão necessários para a gravação dos próximos episódios.

Nesta semana, os competidores enfrentarão um pré-confinamento, semelhante ao adotado pela emissora em A Fazenda 12. Todos serão submetidos a diversas testagens e ficarão em quarentena até serem retomadas as filmagens, já na próxima semana. Além das provas na cozinha, a dinâmica do programa exige que os competidores fiquem confinados em uma mansão.

A nova temporada do Top Chef Brasil terá 12 episódios, com 14 participantes disputando o prêmio de R$ 300 mil. Confira o trailer do reality:

