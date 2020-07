Atacante do Boca Juniors, Carlitos Tevez voltou a levantar a voz contra os que querem a volta do futebol na Argentina. Disse que é impossível tratar do tema enquanto milhões ainda morrem e outras centenas de dezenas de pessoas sofrem nos hospitais. Acabou atacando os “poderosos” e seus “interesses”, como a Conmebol, embora dias atrás tenha sido o pivô de uma polêmica.

Referente ao retorno do futebol, afirmou que os clubes não devem se sentir pressionados pela Conmebol, que já anunciou a retomada da Copa Libertadores em setembro. Segundo ele, se as equipes não estiverem jogando até lá o calendário é que deve mudar.

“Há muita pressão de todos os lados. O futebol tem muitos negócios, mas com pessoas doentes e morrendo é difícil voltar agora. Não podemos sair dessa realidade. Pra mim não é hora de voltar. Não posso me meter com as empresas e os negócios do futebol. [Mas] Se não pudermos treinar daqui até 10 de agosto, a data dada pela Conmebol terá de ser alterada”, disse ao diário “Olé”.

“Os clubes e a AFA sabem que não podemos queimar etapas. Não me preocupo com isso, mas sim a saúde das pessoas. Torço pra que tudo passe logo e volte ao normal rapidamente. Não preocupa que a Conmebol tenha data, é uma tentativas. Se não podemos treinar, será difícil jogar”, completou.

Na entrevista, Tevez disse que os sogros ficaram doentes, foram internados e conseguiram se recuperar. Mas usou essa situação e a sensação de dor para reforçar que ainda não é o momento de flexibilizar.

Afirmou também que quem vai decidir o calendário são os clubes e a AFA (Associação Argentina de Futebol), dizendo que se for convocado para treinar vai se apresentar.

A declaração forte veio dias após Tevez ser envolvido em uma polêmica, com a divulgação de uma foto em que aparece em um campo de várzea, onde supostamente teria jogado uma pelada com amigos e conhecidos dentro do condomínio onde estava hospedado.

Não foram poucas as críticas que recebeu. Muitos citaram que ele estava sendo incoerente, ao falar contra o futebol e se apresentar sem máscara e ignorando as regras de distanciamento social. O local da foto fica em Maipú, na província de Mendoza.

Diante da repercussão, ele chegou a emitir uma nota, afirmando que a foto era real, mas que ele não jogou nenhuma pelada. Admitiu que está em Maipú com a família, seguindo à risca as medidas de segurança, e que tirou a foto atendendo um pedido dos garotos, que queriam ter uma recordação com ele e acabaram entrando no terreno por meio de uma brecha no condomínio.

“Durante o ocorrido, tentei manter o distanciamento social, mas a verdade é que eu não queria decepcionar essas criaturas que, com muito respeito, pediram para tirar uma foto comigo. E também esclareço que a reunião com eles durou apenas alguns segundos”.