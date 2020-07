O trauma pelo assédio sofrido por Eliza (Marina Ruy Barbosa) voltará à tona em forma de trauma e azedará a relação dela com Arthur (Fabio Assunção) em Totalmente Demais. Vítima do padrasto no início da história, a ruivinha vai entrar em pânico quando o agente tentar avançar o sinal e o agredirá. O dono da Excalibur ficará surpreso com a violência.

Após a vitória de Eliza no concurso de beleza, Arthur abrirá seu apartamento para uma festa de comemoração com funcionários da agência e amigos. No final da noite, o casal ficará sozinho na sala, e o bon vivant convidará a ruivinha para uma última dança.

“Nem está tocando nada”, dirá a modelo, sorrindo. “A gente não precisa de música nem de movimento para dançar. A música está dentro de nós”, filosofará o galanteador.

Os dois vão se beijar durante a dança e cairão abraçados no sofá. As carícias ficarão mais quentes, até que Eliza recuará. “Não, Arthur, não quero”, dirá ela, antes de sair em direção ao quarto. Arthur irá atrás, sem segurá-la, mas levará um empurrão que o fará tropeçar e cair. “Você tá maluca? Você disse não e eu parei. Não precisava me empurrar!”, falará, indignado.

“Ia parar mesmo?”, questionará a mocinha. “Claro! Eu não sou moleque, Eliza! Sei me controlar! E respeito as mulheres, mas também não vivo no século 19!”, rebaterá o agente. “Desculpa se eu não quero ir pra cama com você. É isso que você queria ouvir? A culpa é minha!”, falará a ruivinha, irônica.

“Eliza, eu fiz tudo o que você pediu! Respeitei seu tempo, seu espaço, tudo! Agora, o concurso acabou, eu não tenho mais por que represar meus sentimentos, meus desejos! Nem você os seus!”, justificará Arthur.

A filha de Gilda (Leona Cavalli) explicará ao agente que não quer ser apenas mais uma da lista dele de conquistas. “Quanto tempo você já ficou com alguém? De verdade, só você e ela? Sem nenhuma outra”, perguntará.

“Eu estou disposto a tentar com você. Eu nunca vou te fazer sofrer”, rebaterá ele. “Você não pode prometer isso. Prefiro ir embora. Assim que assinar o contrato, pego o dinheiro e me mudo”, dirá Eliza, determinada.

Ao ver a ruivinha dar as costas e entrar no quarto, Arthur ficará decepcionado e decidirá desistir do romance. “Chega! Eu não vou mais me rastejar por uma menina que não sabe o que sente!”, falará para si mesmo.

