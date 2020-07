‘Não tem mais ‘Avenida Diogo’

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa está ganhando moral com Vanderlei Luxemburgo.

O técnico Palmeiras elogiou o defensor, que substitui Matías Viña, após vitória de virada contra o Água Santa, no domingo.

“Estamos trabalhando com o Diogo (Barbosa). Ele ganhou três quilos de massa muscular e está errando pouco no jogo. Ele errava muito nos jogos, os adversários aproveitavam muito as costas dele”, disse Luxemburgo em entrevista coletiva após a vitória.

Diogo Barbosa durante jogo entre Palmeiras e Água Santa, pelo Paulista Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Ele está combatendo bem, não tem mais aquela ‘Avenida Diogo’, está marcando, roubando a bola e conseguindo apoiar. Eu estou gostando do Diogo, a tendência dele é evoluir. Nós temos dois bons laterais pelo lado esquerdo”, completou o treinador.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Diogo Barbosa entrou para equipe durante o clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira, após choque de Viña com Patrick de Paula. O uruguaio teve uma concussão e seguiu fora de combate para o final de semana.

Com a vitória do domingo, o Palmeiras fechou a fase de classificação na liderança do grupo B, com 22 pontos somados, contra 20 do Santo André.

Agora, o Alviverde enfrenta o Ramalhão pelas quartas de final, no Allianz Parque.