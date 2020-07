Folclórico técnico do futebol brasileiro, Joel Santana participou do programa Jogo Sagrado, do Fox Sports, e falou sobre os treinadores estrangeiros no Brasil, após o sucesso de Jorge Jesus e Jorge Sampaoli recentemente.

Joel analisou a saída de Jesus do Flamengo, um mês depois de ter renovado seu contrato, para voltar para Portugal.

“Não concordo com ninguém. Cada um tem sua vida, falar mal de outra pessoa não é o meu hábito. Se ele saiu, tinha um motivo para isso. Futebol falando de um e de outro parece novela. Cada um tem que tomar conta de si. Já deixei times porque tinha propostas melhores. Treinador se perder três jogos é demitido. O torcedor do Flamengo já esqueceu”, disse.

O ex-comandante de Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo também criticou a busca por técnicos estrangeiros no Brasil.

“Agora é moda treinador estrangeiro. Não têm nada de diferente. Marca pressão, joga em bloco, inventam um monte de historinha. Futebol brasileiro é pentacampeão do mundo com nossos treinadores. Não podemos descartar. Agora todo mundo lá fora é dono da cocada e aqui não valem nada”, analisou.