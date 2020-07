‘Não tenho contato com o ódio’ · .

Desde que passou a viralizar diariamente na web por “jantar” o youtuber Caio Coppolla no quadro O Grande Debate, da CNN Brasil, a advogada Gabriela Prioli começou a colecionar haters e a sofrer ataques nas redes sociais. Para proteger sua saúde mental, teve de moderar seus perfis. “Não faço contato com o ódio”, disse ao ..

“A gente não pode virar vítima da crítica nem refém do elogio. A crítica é natural para quem se posiciona publicamente. A única coisa que a gente não pode é lidar com o ódio na internet como se aquelas pessoas conhecessem você de verdade. Eu tenho um filtro. Minha equipe me ajuda a não ter contato com o ódio puro e simples. Tenho 34 anos, já sei quem sou e não preciso mais me moldar de acordo com aquilo que as pessoas acham que sou”, completou.

Nesta segunda-feira (13), ela estreia à frente do CNN Tonight, que promete ter um ambiente longe do hostil, e dividirá a bancada com a jornalista Mari Palma e o historiador Leandro Karnal. “É bom debater com pessoas que admiro e que são excelentes no que fazem”, avaliou.

Em apenas duas semanas de existência do canal de notícias, a então desconhecida advogada conseguiu conquistar uma legião de fãs por não se intimidar com as figuras agressivas que foram colocadas a seu lado para debater os mais variados temas, sempre se pautando por questões técnicas e se privando de fazer qualquer tipo de militância política –algo de que seus oponentes não abriam mão.

O trio Gabriela Prioli, Leandro Karnal e Mari Palma

E foi ao final de sua segunda semana no quadro que ela optou por sair. O motivo, ao contrário do que é dito em fake news espalhadas por políticos como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, não foi Caio Coppolla. O youtuber esteve ao lado da mestra em direito penal em apenas duas ocasiões e logo se afastou do trabalho por contrair Covid-19.

Na ocasião, Gabriela veio a público dizer que havia sido constrangida por Reinaldo Gottino, ex-apresentador do quadro, e chegou a cogitar demissão do canal. Ela recebeu propostas de outras emissoras, mas optou por seguir na CNN Brasil, que lhe ofereceu um novo programa.

“Estou muito feliz, porque é resultado do meu trabalho. Mas ao mesmo tempo é muito aflitivo. Não consegui processar essas mudanças totalmente. Ainda não lido com tanta naturalidade o fato de estar dentro de um estúdio. Nos pilotos do CNN Tonight foi a primeira vez que as câmeras ligaram, e eu não estava tão nervosa. Ainda estou processando”, afirmou.

Sua tensão é justificada por sua escolha recente em se dedicar ao universo da comunicação. Para não passar vergonha na TV ou fornecer informações imprecisas, ou erradas, ela usa sete horas de seu dia para estudar e pesquisar sobre os temas que lhe são propostos para debater na CNN Brasil.

“No debate, os temas não eram so jurídicos. Desde que sentei na cadeira para debater, eu lido com muita pesquisa. Sempre foi uma exigência minha estudar. Se a pessoa se propõe a me ouvir, é um dever meu estar preparada para fornecer as melhores informações. Passo muitas horas lendo e pesquisando”, comentou.

Sem tretas

No CNN Tonight, Gabriela Prioli terá a oportunidade de debater com duas pessoas que admira: Mari Palma, que deixou o comando do Live CNN para ancorar o novo talk show, e Leandro Karnal, aquisição recente do canal. Com eles, a advogada não prevê discussões acaloradas como as que ocorrem no quadro que a projetou.

“Tento manter uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Venho do Direito Criminal e sempre quis dar uma abordagem leve aos temas pesados. Sempre desenvolvi meu trabalho na academia com uma linguagem mais acessível. Fiz lives com a Anitta de um jeito descomplicado. A nossa vida já é muito difícil, e consumir assuntos mais duros e complexos sem tirar o peso faz com que as pessoas nem tentem. Meu objetivo é tornar atrativos estes assuntos mais densos”, disse.

O CNN Tonight estreia nesta segunda-feira, às 22h30. Assista ao vídeo promocional:

Segunda é dia de estreia: CNN Tonight, às 22h30! Para quem está ansioso, siga o perfil @cnnbrasiltonight no Instagram e acompanhe todas as novidades com @mari_palma, @GabrielaPrioli e @leandrokarnal pic.twitter.com/iAFangUFVY

— CNN Brasil (@CNNBrasil) July 11, 2020

