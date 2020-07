Seis anos após se sentir maltratada por Luciana Gimenez durante uma entrevista ao Superpop, Kamila Simioni decidiu ressuscitar o barraco com a apresentadora. “Não tive filho no canil”, disparou a influenciadora digital nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (8). Famosa por ter sido amante do cantor Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, a blogueira saiu em defesa de outra entrevistada de Luciana.

Em 2014, Simioni foi convidada à atração de Gimenez para falar sobre traições de celebridades, já que ela ganhou fama após assumir um affair com o vocalista da banda Parangolé enquanto sua mulher estava confinada no reality A Fazenda. No programa, Luciana deixou claro que estava do lado de Scheila.

“A mulherada cai matando. Elas não arrumam homem. Está faltando homem”, afirmou a apresentadora na ocasião. “As mulheres têm de parar com essa mania de ficar perdoando chifre. É por isso que eles aprontam. Não sou vítima nem vilã. Quem é casada que se preocupe. Não vou ficar cuidando do marido dos outros”, argumentou Kamila, que teve um filho com Salles.

Na segunda-feira (9), o . publicou em primeira mão uma entrevista com Carolina Marchezi, ex-namorada do sertanejo Felipe Araújo, que alegou ter saído chorando dos estúdios da RedeTV! após ser maltratada por Luciana no palco do Superpop.

Em meio a uma batalha judicial com o cantor por pensão alimentícia, Caroline acusou a titular da atração de ter feito comentários desrespeitosos e de cunho machista a seu respeito durante a gravação da entrevista exibida nesta semana.

Na conversa, a colega de Daniela Albuquerque declarou que Araújo teve que “engolir um filho goela abaixo”, já que o relacionamento entre eles tinha acabado de começar quando ela engravidou do bebê.

“A produção do programa insistiu muito para eu ir. Aceitei porque achei que a apresentadora entenderia meu lado. Mas saí de lá arrasada. Não acreditei nas coisas que ela me disse. Justo ela, que já sofreu julgamentos pesados por ter engravidado do Mick Jagger enquanto ele ainda estava casado”, relatou a psicóloga.

Kamila Simioni detonou Luciana Gimenez e Superpop (Reprodução/Instagram)

Devido ao seu histórico com Luciana Gimenez, Kamila Simioni opinou sobre o que aconteceu com Caroline. “Ela devia ter feito o que eu fiz quando fui nesse programa lixo chamado Luciana: levantei lindamente e fui embora do programa ao vivo”, comentou a empresária mineira em uma publicação feita por um perfil de fofoca no Instagram.

Em suas redes sociais, a apresentadora mandou indiretas para as entrevistadas. “Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, tá? Fica esperto porque tem um povo que conta um monte de mentiras. Tem gente que quer aparecer e aí fica falando um monte de porcaria. Eu não tenho tempo a perder!”, alfinetou a funcionária da RedeTV!.

Confira a indireta de Luciana Gimenez publicada nos Stories do Instagram:

