‘Não tive uma vida fácil’ · .

Me lembro desse dia. Me faz refletir… Eu estava muito triste. E me fez pensar… Passei tanto tempo da minha vida séria e brava, triste com o mundo… Eu nao tive uma vida fácil. Entre outras coisas, ter perdido o meu pai aos 5 anos de idade… Ter sido diagnosticada com transtorno Bipolar… Foram anos de terapia, remédios diários e reflexões sem fim para deixar esse sentimento de tristeza, vergonha e raiva do mundo passar… Queria saber o que sei hoje quando era mais jovem. Mas a vida não vem com manual de instruções e aprendemos, infelizmente assim… Com erros e decepções. E se eu não tivesse errado, não seria uma pessoa melhor e mais feliz hoje. Mas é uma luta diária essa de se perdoar, não? Queria ver minhas fotos do passado sorrindo… Mas tenho poucas. Já q é assim, aceito. Agradeço por isso tb. Eu tenho uma vida inteira pela frente para sorrir! E viva o novo dia que nos trás sempre essa coisa linda que é a oportunidade de aprender, de melhorar como pessoa, de curar as feridas do passado, de se reiventar e começar do zero se for preciso. Agradeço a Deus tantas bençãos recebidas ultimamente. Eu dou todo o valor! Até os erros e dores vem para o bem. Gratidão acima de tudo por estar viva e atenta ao amor! Agradeço sorrindo! 🙏🏻✨😃 Bom Domingo para todos… 😘