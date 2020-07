‘Não vejo a hora de estar lá ao vivo’, diz Carolina Ferraz sobre Domingo Espetacular · .

Carolina Ferraz entregou sua ansiedade para estrear como apresentadora do Domingo Espetacular, na Record, no domingo (12). A nova contratada da emissora vai dividir o comando da revista eletrônica com o jornalista Edu Ribeiro. “Estou muito feliz, não vejo a hora de estar lá ao vivo conversando com o público do programa”, disse nesta quinta-feira (9).

“Estou muito feliz de estar na Record TV, e sinto que esse é o começo de uma nova fase, onde grandes coisas podem acontecer”, completou a artista de 52 anos em entrevista para o site oficial do Domingo Espetacular.

A chegada de Carolina conclui o processo de renovação do dominical iniciado pelo vice-presidente de Jornalismo da Record, Antonio Guerreiro, em maio de 2019. “Ela está trazendo para o Domingo Espetacular um tipo de tempero que só ela poderia acrescentar ao nosso cardápio. Vai ser um grande sucesso”, elogiou Ribeiro sobre sua nova parceira de estúdio.

Carolina, por sua vez, também mostrou sintonia com o jornalista. “Excelente profissional, muito experiente e seguro. Tenho certeza de que faremos uma ótima parceria”, acrescentou.

Anteriormente, em suas redes, a apresentadora disse estar satisfeita com a nova empreitada. “Estou feliz e animada com esse desafio de retornar ao jornalismo e poder mais uma vez dar um passo na direção de uma nova etapa profissional e de vida. Fui muito bem recebida pela Record e assim começa uma nova jornada.”

Carolina está fora da TV desde o final de 2017, quando foi dispensada pelo canal GNT, onde apresentava o Receitas da Carolina, por estar processando a Globo. Em agosto daquele ano, ela teve seu contrato fixo com a Globo encerrado, depois de 27 anos de casa, e foi à Justiça pedindo uma indenização estimada em R$ 10 milhões.

Desde então, Carolina não foi mais chamada para fazer novelas, mas despertou o interesse do SBT e da Record como apresentadora. A rede de Silvio Santos a queria para participar do Programa do Ratinho, mas ela não aceitou. A atriz preferia comandar uma atração feminina.

A estreia do Domingo Espetacular reformulado está marcada para às 19h45, após o Hora do Faro, na Record. Veja chamadas da atração:

O @DomEspetacular deste fim de semana (12) mostra o registro impressionante da soltura de um balão de mais de 40 metros de altura. E ainda: uma família oferece R$ 50 mil por pistas de um parente desaparecido. Não perca, às 19h45, na #RecordTV! #DomingoEspetacular pic.twitter.com/NvmuWFPXuv

— Record TV (@recordtvoficial) July 9, 2020

Tá chegando a hora! Um @DomEspetacular de cara nova estreia daqui a três dias na tela da #RecordTV, com apresentação de Carolina Ferraz e Edu Ribeiro 👏 É neste domingo (12), às 19h45 😉 #DomingoEspetacular pic.twitter.com/Bp4XudK1RJ

— Record TV (@recordtvoficial) July 9, 2020







Veja publicação de Carolina Ferraz sobre sua estreia na Record:





© 2020 . | Proibida a reprodução