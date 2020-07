‘Não vou citar quem errou contra o Corinthians, porque estaria jogando contra a torcida’

O triunfo do Palmeiras sobre o Água Santa, alcançado no último domingo, foi antecedido por uma derrota contra o Corinthians. Ao falar sobre o dérbi pelo Campeonato Paulista, o zagueiro Felipe Melo evitou apontar um culpado pelo gol de Gil e manifestou o desejo de sanar a decepção pelo revés da última quarta com o título.

Ainda no primeiro tempo em Itaquera, após cobrança de escanteio pelo lado direito, o zagueiro Gil subiu sozinho para cabecear firme no meio da área palmeirense. A bola ainda desviou no próprio Felipe Melo e o goleiro Weverton não conseguiu e evitar o único gol da partida.

“O gol do Gil foi um erro coletivo. Eu não vou citar nome de jogador que errou aqui, porque estaria jogando a torcida contra o atleta e seria antiético. Então, foi um erro coletivo. Nós treinamos e deveria ter tido um bloqueio”, disse Felipe Melo em entrevista ao Sportv, absolvendo o companheiro Zé Rafael.

Felipe Melo durante jogo entre Palmeiras e Corinthians, pelo Paulista Cesar Greco/Ag Palmeiras

“É bem complicado. O Zé Rafael poderia ter marcado, eu poderia ter tirado a bola que passou e fiquei com medo de bater na mão, o Weverton também. Mas poderíamos ter feito gols e vencido o jogo. Então, o erro foi coletivo. O Palmeiras ganha, o Palmeiras perde. Não tem que crucificar jogador”, afirmou.

Classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o time defendido por Felipe Melo encara o Santo André às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque.

Os rivais Corinthians, São Paulo e Santos, ainda não vencidos pelo Palmeiras no torneio, também seguem no páreo.

“A última derrota doeu bastante e abriu uma ferida, mas que essa ferida seja fechada no decorrer desse campeonato, com um título importante. Depende da gente. Somos favoritos, assim como os outros. Não tem um melhor do que o outro, porque são clubes grandes. Mas somos Palmeiras e temos que entrar no mata-mata para ganhar”, afirmou.