‘Não vou tacar pedra no time’

Após a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, que eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista ainda nas quartas-de-final, em pleno Morumbi, o técnico da equipe tricolor, Fernando Diniz, disse não temer ser demitido do cargo.

Em entrevista ao Premiere logo após a partida, o treinador afirmou que viu seu time ser “penalizado” pelas finalizações certeiras da equipe do interior, e salientou que tem que trabalhar para “corrigir” as falhas.

No entanto, ressaltou que não irá “tacar pedra” em seus jogadores, e pediu para que todos saibam “absorver” a derrota.

“A gente não deveria ter perdido em casa. Não conseguimos fazer o que a gente tinha que fazer. Fomos penalizados. Foram três chutes dos caras no gol e eles tiveram a felicidade e o mérito. A gente tem que corrigir”, discursou.

