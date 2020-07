NASA anuncia data de retorno da cápsula Crew Dragon à Terra

A NASA revelou, nesta sexta-feira (17), a data prevista para o retorno à Terra da cápsula Crew Dragon, trazendo de volta os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional (ISS) desde o final de maio, quando a missão foi lançada pela SpaceX.

Conforme o administrador da agência espacial americana Jim Bridenstine, a ideia é que a Crew Dragon seja desacoplada do laboratório orbital no dia 1º de agosto. Ela deve iniciar a jornada de volta às 20h, chegando à Terra no dia seguinte, às 15h, se as condições climáticas colaborarem.

O retorno da nave contará com o auxílio de paraquedas para reduzir a velocidade de descida, utilizando o mesmo método das missões Apollo. O pouso acontecerá em uma região do Oceano Atlântico e ela será resgatada por um navio, marcando o fim da missão Demo-2.

A cápsula utilizará o mesmo método de pouso das antigas missões Apollo.Fonte: SpaceX/Divulgação

Este será o primeiro retorno tripulado realizado pela empresa de Elon Musk. Nos testes realizados em 2019, com a cápsula vazia, o procedimento terminou com sucesso, sem qualquer tipo de incidente.

Missão histórica

Iniciada no dia 30 de maio em Cabo Canaveral, na Flórida, a missão Demo-2 levou os astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley até a ISS, no primeiro voo espacial tripulado partindo do território dos Estados Unidos desde 2011. Foi também a primeira viagem tripulada realizada por uma empresa privada à Estação Espacial.

Durante a estadia no espaço, Behnken e Hurley têm participado de diversas atividades. Eles realizaram, por exemplo, a substituição das antigas baterias solares da ISS por baterias de íon lítio.

Com a missão atual perto de se encerrar, a SpaceX já se prepara para o próximo lançamento em parceria com a NASA, que deve acontecer em setembro, novamente com o foguete Falcon 9. A missão Crew-1 terá a presença de quatro astronautas, incluindo um integrante da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).