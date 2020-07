NASA anuncia nova data de lançamento do telescópio James Webb

O lançamento do telescópio espacial James Webb foi adiado mais uma vez, conforme anúncio feito pela NASA nesta quinta-feira (16). Anteriormente programada para março de 2021, a decolagem agora está prevista para acontecer em outubro do próximo ano.

Um dos motivos alegados pela agência espacial americana para atrasar o lançamento do substituto do Hubble tem a ver com a pandemia do novo coronavírus. Com as determinações de distanciamento social para conter a disseminação da doença, os profissionais envolvidos no projeto perderam um grande tempo de trabalho, segundo a agência.

Além disso, alguns “desafios técnicos” também foram mencionados pela NASA para justificar o novo adiamento. Uma das dificuldades está no espelho primário do telescópio, de 6,5 metros, que precisa se desenrolar quando a nave atingir 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. O complexo processo de instalação dele tem exigido diversos testes.

O telescópio segue em testes na Califórnia.Fonte: NASA/Divulgação

O administrador do Diretório de Missões Científicas da NASA Thomaz Zurbuchen disse que os profissionais envolvidos no projeto estão trabalhando duro para superar todas as dificuldades, inclusive a crise de saúde, para garantir a decolagem na nova data: “A equipe continua focada em alcançar marcos e chegar às soluções técnicas que nos levarão até essa nova data de lançamento no próximo ano”, comentou.

Quando decola?

Batizado em homenagem ao líder do programa Apollo James Edwin Webb, o novo telescópio espacial da NASA tem passado por diversos problemas de desenvolvimento, especialmente em relação ao Northrop Grumman, principal fabricante.

Essas dificuldades causaram vários adiamentos da missão e fizeram os custos de fabricação dobrar, passando de US$ 4,5 bilhões em 2007 para US$ 9,8 bilhões em 2018.

A nova data de lançamento do telescópio James Webb está prevista para o dia 31 de outubro de 2021, no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Ele será colocado em órbita por um foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia (ESA).