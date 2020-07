NASA lança a missão Perseverance nesta quinta-feira: veja ao vivo

Na próxima quinta-feira (30), a NASA lança a sua nova missão a Marte, com o objetivo de entender melhor a geologia e o clima do planeta, além de buscar sinais de vida antiga. O rover Mars 2020 Perseverance vai partir da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida (Estados Unidos), a bordo de um foguete Atlas V.

Equipada com instrumentos de alta tecnologia, a sonda espacial é do tamanho de um carro pequeno e pesa pouco mais de 1 tonelada. Ela irá coletar e armazenar amostras de rochas e do solo marciano, que possam ser trazidas à Terra por futuras missões de retorno.

Há, ainda, outro veículo pegando carona nesta jornada rumo ao Planeta Vermelho. Trata-se do helicóptero Ingenuity, que poderá se tornar a primeira aeronave a voar de maneira controlada em outro planeta. Parecido com um drone, ele pesa 2 kg e terá a função de explorar as melhores rotas para o Perseverance. Além disso, fará voos de teste e registrará imagens aéreas.

Este é o rover Perseverance, que chegará a Marte em fevereiro de 2021.Fonte: NASA/Divulgação

A previsão de chegada a Marte é para o dia 18 de fevereiro de 2021, com o pouso acontecendo na cratera Jezero, localizada no hemisfério norte do planeta. Os equipamentos devem explorar o local ao longo de um ano marciano (quase dois anos terrestres), com o prazo podendo ser estendido para até quando eles funcionarem.

Como assistir ao vivo?

O lançamento da missão Perseverance 2020 nesta quinta-feira está programado para ocorrer às 7h50 em Cabo Canaveral — ou 8h50 no horário de Brasília. A transmissão ao vivo começa 50 minutos antes da decolagem, no site da NASA e no YouTube. Ela também pode ser acompanhada no link abaixo:

Vale lembrar que o lançamento depende das boas condições climáticas na região da Flórida. Em caso de adiamento do evento, a agência espacial americana tem até o dia 15 de agosto para lançar a missão.