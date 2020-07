Nearby Sharing: Windows 10 terá envio fácil de arquivos via Chrome

A Google liberou o “Nearby Sharing” para a versão de testes do Chrome para o Windows 10. O recurso permite compartilhar arquivos facilmente com outros dispositivos que estejam aos arredores, sem o uso de cabos, como ocorre no AirDrop, da Apple.

O Nearby Sharing já funciona em dispositivos Android e no Chromebook. A intenção da Google é levar o recurso para o desktop, nos sistemas Windows, macOS e Linux.

O recurso é realmente bem útil e faz falta, principalmente, para quem costumava trocar arquivos por meio das pastas compartilhadas. Havia uma função parecida, inclusive, no finado Windows Live Messenger, que permitia compartilhar arquivos com os contatos, mas isso era feito pela internet.

Hoje, no entanto, há uma urgência no compartilhamento de arquivos com pessoas que estão próximas, de uma forma mais rápida e prática possível, e o Nearby Sharing pretende preencher esta lacuna.

Nearby Sharing funcionando no Chrome Canary.Fonte: Techdows

Testando o Nearby Sharing no Windows 10

Para testar o recurso no Windows 10, você vai precisar de um dispositivo onde o Nearby Sharing já está funcionando, como um smartphone Android (Pixel) ou um Chromebook. Também será necessário que seu equipamento que roda o Windows 10 tenha conexão Bluetooth.

Depois disso, vai precisar baixar e instalar a versão Canary do Chrome para Windows, clicando aqui.

Após instalado, abra o Chrome Canary e digite “chrome://flags” na barra de endereços (sem as aspas), procure por Nearby Sharing, mude o valor para “Enable” e reinicie o navegador.

É preciso habilitar o recurso nas flags do navegador.Fonte: Techdows

Agora, com o Bluetooth habilitado nos dois dispositivos, digite chrome://nearby na barra de endereços do Chrome para Windows e tente transferir algum arquivo. Note que os dois dispositivos precisam estar próximos, já que a transferência será feita via Bluetooth.