Nego do Borel leva tombo de moto e vai parar no hospital com ferimentos · .

Nego do Borel, 27 anos, sofreu um acidente de moto nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro. O funkeiro passeava dentro de seu condomínio, na Barra da Tijuca, quando tombou o veículo. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele teve ferimentos leves e passa bem, apesar do susto.

Ao ., a assessoria de imprensa do artista informou que o cantor espera ser liberado do hospital ainda nesta segunda-feira. Apesar do acidente ter sido simples, ele foi medicado e aguarda retorno dos profissionais de saúde.

Nego do Borel foi ao hospital na companhia da mãe, Roseli Viana, e da namorada, a atriz Duda Reis. Leia o comunicado na íntegra:

“O cantor Nego do Borel, através de sua assessoria de imprensa, gostaria de tranquilizar aos seus familiares, fãs e amigos, informando que está bem. O cantor, sofreu um tombo de moto com ferimentos leves, na tarde desta segunda-feira, 06. Após o acidente, que aconteceu no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Nego foi encaminhado para hospital para tomar medicação e em breve daremos mais notícias.

Agradecemos o carinho, preocupação e a responsabilidade de sempre dos nossos amigos da imprensa e pedimos para que aguardem mais notícias, pois nos comprometemos em deixá-los informados sobre tudo.”

© 2020 . | Proibida a reprodução