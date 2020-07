Nego do Borel volta a atuar e vira traficante em série do Globoplay · .

Nego do Borel viverá um criminoso envolvido com tráfico de drogas e sequestros no Rio de Janeiro na terceira temporada da série A Divisão, do Globoplay. O cantor já atuou antes em Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e Pro Dia Nascer Feliz (2016), e recentemente fez uma participação em Salve-se Quem Puder como ele mesmo. “Estou muito feliz! Sempre gostei muito de atuar”, declarou o funkeiro.

A participação de Nego como um traficante na série do Globoplay foi confirmada ao . pela sua equipe. O músico também já se arriscou como ator no remake do humorístico Os Trapalhões em 2017. No mesmo ano, apareceu como ele mesmo na novela A Força do Querer, que voltará a ser reprisada na Globo após Fina Estampa.

“Eu tinha muita vontade de fazer esse personagem. E quero deixar bem claro que eu saio da minha zona de conforto. Não é um personagem que está tudo bem para mim, porque eu vivo aquilo ali. Vou ter que estudar, me preparar. Estou disposto a isso!”, disse Nego do Borel.

A Divisão, que tem apenas uma temporada com cinco episódios no ar, retrata o dia a dia de um grupo de policiais em uma força-tarefa para combater a onda de sequestros que deixou a capital carioca em alerta no final dos anos 1990. A segunda temporada já está gravada e tem previsão de estreia ainda para este ano.

As gravações da terceira parte, da qual o funkeiro participará, ainda não foram iniciadas. A série é de José Júnior, mesmo criador de Arcanjo Renegado, na qual a cantora Ludmilla já está escalada para viver uma policial na segunda temporada.

“Um tema que o Nego saca. Por mais que ele não seja, nem tenha sido um criminoso, ele entende desse universo por ter morado no Borel e até hoje ter uma relação muito próxima com a favela. Acho que o Nego vai trazer muito da experiência dele, no sentido de que conviveu naquele ambiente”, explicou Júnior, sobre a escolha do cantor para o papel.

Na noite de sexta-feira (17), Nego já havia publicado em seu Instagram um vídeo avisando que ele estaria no Globoplay, sem dar detalhes de qual seria o trabalho. Confira:





